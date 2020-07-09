Флойд при задержании сказал полицейским "я не могу дышать" более 20 раз

В среду суд обнародовал стенограмму с видеорегистратора одного из полицейских, который участвовал в задержании Флойда. Как показывает запись, афроамериканец еще до того, как его повалили на землю, говорил полицейским, что он испытывает физическое недомогание. Когда его пытались поместить в патрульный автомобиль, он сказал, что страдает клаустрофобией и не может дышать. Ранее о последних моментах жизни Флойда было известно только из видеозаписи очевидца и съемок с камер видеонаблюдения.

Флойд скончался в конце мая после задержания полицейскими в Миннеаполисе. После его кончины в интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. После гибели Флойда в Миннеаполисе и других городах США вспыхнули беспорядки. Четырех полицейских, которые участвовали в задержании Флойда, уволили, одного из них обвинили в убийстве, трех других – в пособничестве и подстрекательстве к убийству.