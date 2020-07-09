https://ria.ru/20200709/1574098382.html
Флойд при задержании сказал полицейским "я не могу дышать" более 20 раз
Афроамериканец Джордж Флойд, скончавшийся после задержания в Миннеаполисе, за несколько минут до смерти говорил полицейским, что он "не может дышать", более 20... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:57
2020-07-09T10:57
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, сша, в мире
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости.
Афроамериканец Джордж Флойд, скончавшийся после задержания в Миннеаполисе, за несколько минут до смерти говорил полицейским, что он "не может дышать", более 20 раз, сообщает газета New York Times
со ссылкой на стенограмму видеозаписи инцидента.
В среду суд обнародовал стенограмму с видеорегистратора одного из полицейских, который участвовал в задержании Флойда. Как показывает запись, афроамериканец еще до того, как его повалили на землю, говорил полицейским, что он испытывает физическое недомогание. Когда его пытались поместить в патрульный автомобиль, он сказал, что страдает клаустрофобией и не может дышать. Ранее о последних моментах жизни Флойда было известно только из видеозаписи очевидца и съемок с камер видеонаблюдения.
Флойд скончался в конце мая после задержания полицейскими в Миннеаполисе. После его кончины в интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. После гибели Флойда в Миннеаполисе и других городах США вспыхнули беспорядки. Четырех полицейских, которые участвовали в задержании Флойда, уволили, одного из них обвинили в убийстве, трех других – в пособничестве и подстрекательстве к убийству.