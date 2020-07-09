Российские туристы стали покупать билеты в два раза активнее

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. За первую неделю июля россияне купили в два раза больше билетов, чем за начало июня, сообщает OneTwoTrip.

Эксперты сервиса проанализировали бронирования путешествий на самолете и на поезде в начале июле и выяснили, что туристическая активность россиян растет.

Чаще всего в первую неделю июля туристы бронировали авиабилеты в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Также в топ вошли Симферополь, Краснодар, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Махачкала, Уфа и Анапа.

Уже можно выделить направления, популярность которых стремительно увеличилась. Так, в Симферополь куплено на 35 процентов больше авиабилетов, чем в июне, в Сочи — на 20 процентов, а в Анапу — на десять.

Средняя стоимость перелета в этом году снизилась на 11 процентов: авиабилет по России в первую неделю июля 2020 года стоил 6 300 рублей по сравнению с 7100 рублями в аналогичный период 2019-го.

В топе наиболее популярных направлений для путешествий на поезде — Москва, Санкт-Петербург и Краснодар. Кроме того, в первую неделю июля клиенты сервиса приобрели довольно много железнодорожных билетов в Нижний Новгород, Тюмень, Сочи, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Адлер и Казань.

По сравнению с июнем уже выросла популярность Сочи (туда куплено на 15 процентов больше билетов), Адлера (плюс десять процентов) и Краснодара (плюс семь процентов).