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Новая Зеландия пересмотрит отношения с Гонконгом
Глава МИД Новой Зеландии Уинстон Питерс заявил, что власти страны намерены пересмотреть отношения с Гонконгом после вступления в силу закона о национальной... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:55
пекин
новая зеландия
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353
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пекин, новая зеландия, китай, в мире

Новая Зеландия пересмотрит отношения с Гонконгом

10:55 09.07.2020
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© REUTERS / Tyrone SiuПолицейские и участники акции протеста в Гонконге
Полицейские и участники акции протеста в Гонконге
© REUTERS / Tyrone Siu
Полицейские и участники акции протеста в Гонконге. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Глава МИД Новой Зеландии Уинстон Питерс заявил, что власти страны намерены пересмотреть отношения с Гонконгом после вступления в силу закона о национальной безопасности специального административного района КНР, сообщает радиостанция Radio New Zealand.
"Правительство поручило чиновникам пересмотреть все аспекты политики Новой Зеландии в отношении Гонконга с тем, чтобы определить соответствующий характер нашего дальнейшего сотрудничества", - заявил министр. По его словам, пересмотр коснется "соглашений об экстрадиции, контроля за экспортом стратегически важных товаров и рекомендаций по поездкам" в специальный административный район КНР.
Закон о защите национальной безопасности Гонконга, одобренный парламентом Китая, вступил в силу 30 июня. В законе обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.
Законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.
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