Новая Зеландия пересмотрит отношения с Гонконгом

"Правительство поручило чиновникам пересмотреть все аспекты политики Новой Зеландии в отношении Гонконга с тем, чтобы определить соответствующий характер нашего дальнейшего сотрудничества", - заявил министр. По его словам, пересмотр коснется "соглашений об экстрадиции, контроля за экспортом стратегически важных товаров и рекомендаций по поездкам" в специальный административный район КНР.