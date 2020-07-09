В Москве отметили снижение новых случаев коронавируса

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Количество новых выявленных заболевших Количество новых выявленных заболевших коронавирусом Москве сократилось на 90% за два месяца, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"В столице подтверждено 568 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это рекордно низкое число новых случаев COVID-19 с начала апреля. Количество новых заболевших на 64% меньше, чем месяц назад и на 90% меньше, чем два месяца назад", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 42,6% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,4% – от 46 до 65 лет и 12,5% - от 66 до 79 лет.

"Еще 3,9% – старше 80 лет. Также 9,6% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - добавили в штабе.

Согласно данным Росстата, в Москве число новых случаев коронавируса составляет 4,48 на 100 тысяч человек - это 39-е место среди субъектов РФ. По сравнению с предыдущим днем Москва опустилась на шесть строчек ниже по количеству новых случаев COVID-19 на 100 тысяч человек среди субъектов РФ.