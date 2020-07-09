https://ria.ru/20200709/1574098270.html
В Москве отметили снижение новых случаев коронавируса
Количество новых выявленных заболевших коронавирусом в Москве сократилось на 90% за два месяца, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:55
2020-07-09T11:21
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коронавирусы
здоровье - общество
москва
общество
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328589_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_67f07d5b9f6d0d674840bed1f1f154df.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости.
Количество новых выявленных заболевших коронавирусом
в Москве
сократилось на 90% за два месяца, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтверждено 568 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это рекордно низкое число новых случаев COVID-19 с начала апреля. Количество новых заболевших на 64% меньше, чем месяц назад и на 90% меньше, чем два месяца назад", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 42,6% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,4% – от 46 до 65 лет и 12,5% - от 66 до 79 лет.
"Еще 3,9% – старше 80 лет. Также 9,6% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - добавили в штабе.
Согласно данным Росстата, в Москве число новых случаев коронавируса составляет 4,48 на 100 тысяч человек - это 39-е место среди субъектов РФ. По сравнению с предыдущим днем Москва опустилась на шесть строчек ниже по количеству новых случаев COVID-19 на 100 тысяч человек среди субъектов РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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