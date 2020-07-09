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Володин: после принятия поправок нужен анализ международных соглашений
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил после принятия поправок в конституцию проанализировать все международные соглашения. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:50
конституция рф
госдума рф
вячеслав володин
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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конституция рф, госдума рф, вячеслав володин

Володин: после принятия поправок нужен анализ международных соглашений

10:50 09.07.2020
450
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил после принятия поправок в конституцию проанализировать все международные соглашения.
Согласно принятой в Конституцию РФ поправке, Основной закон страны имеет приоритет над международным правом.
"Это одна из ключевых поправок в конституции, ее инициировал наш президент, речь идет об усилении нашей страны на международной арене, речь идет об укреплении нашего суверенитета. Мы считаем крайне важной такую норму, и после ее вступления в силу правильно было бы проанализировать сегодня все межгосударственные соглашения в рамках международных организаций, которые сформировали правовое поле в этой части в течение 90-х годов и до сегодняшнего дня действуют", - сказал Володин.
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По его словам, также необходимо уведомить все международные организации о принятой норме.
"О том, что наша конституция теперь доминирует над теми решениями, которые приняты и будут приниматься, с тем чтобы наши коллеги из международных организаций, начиная от Парламентской Ассамблеи Совета Европы, заканчивая другими структурами, понимали, что мы будем руководствоваться своей конституцией, и ее положения занимают доминирующее положение по отношению к тем решениям, которые могут быть приняты или уже приняты", - сказал спикер Госдумы.
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Конституция РФГосдума РФВячеслав Володин
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