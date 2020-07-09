Володин: после принятия поправок нужен анализ международных соглашений

"О том, что наша конституция теперь доминирует над теми решениями, которые приняты и будут приниматься, с тем чтобы наши коллеги из международных организаций, начиная от Парламентской Ассамблеи Совета Европы, заканчивая другими структурами, понимали, что мы будем руководствоваться своей конституцией, и ее положения занимают доминирующее положение по отношению к тем решениям, которые могут быть приняты или уже приняты", - сказал спикер Госдумы.