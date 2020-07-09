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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200709/1574097877.html
В Грузии число заразившихся коронавирусом достигло 968
Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на пять и достигло 968, выздоровели еще три человека, сообщается на специальном... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, грузия, в мире

В Грузии число заразившихся коронавирусом достигло 968

10:47 09.07.2020
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© РИА Новости / Владимир УмикашвилиМашина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси
Машина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси
© РИА Новости / Владимир Умикашвили
Машина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 9 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на пять и достигло 968, выздоровели еще три человека, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.
"Число выявленных случаев инфицирования - 968, выздоровели 844 человека, смертельных случаев - 15", - говорится в сообщении.
В режиме карантина находятся 4425 человек, под наблюдением в стационарах - 222 пациента.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗГрузияВ мире
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