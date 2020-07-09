В AgoraVox высмеяли заявление Киева о "вторжении" России

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Автор статьи для французского издания AgoraVox Кристель Неан в своем материале высмеяла заявления украинской стороны о российском "вторжении".
Она напомнила, что ранее замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Россия якобы может напасть на Украину во время учений "Кавказ — 2020", а командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа не исключил, что "Российская империя" попытается нанести удар в Херсонской области, чтобы восстановить водоснабжение Крыма через северный канал. По словам автора, этот сценарий выглядит даже "более сумасшедшим", чем названные "причины" нападения.
Она назвала определение России как империи бредовым. Кроме того, Неан подчеркнула, что некоторые люди застряли в советских временах и не могут понять, что нынешняя Россия — не СССР.
"У этого адмирала, видимо, все еще более запущенно, чем у других русофобов, поскольку его отбросило не на 30 лет, а более чем на век назад. Думаю, психиатрам следовало бы рассмотреть открытие на Украине целого исследовательского центра с учетом градуса безумия, которое царит среди элиты страны", — пишет Неан.
Она напомнила, что журналисты обвиняют российских коллег в наведении порчи, а официальные лица заявляют о якобы "вторжении". Все подобные высказывания, как считает Неан, представляют собой обширный материал для "научных" изысканий. Также в статье напоминается об угрозе украинской стороны ракетами "Нептун", которые могут ударить по Крыму. Однако, она напомнила, что у России есть эффективные противоракетные системы. Неан отметила, что один украинский политолог даже назвал дату "вторжения" — 7 июля. По ее словам, причиной таких заявлений стало собрание экспертов "нормандской четверки" в Берлине.
"Здесь бред выходит уже на какой-то космический уровень", — пишет Неан, указывая, что теперь причиной вторжения является провал Минских соглашений.
Она указывает, что Россия не собирается вторгаться в соседнюю страну, кроме того, российские лидеры "не хотят устраивать бомбардировки и военные операции в других государствах".
Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что если Россия атакует Херсонскую область, то Украина начнет боевые действия. России, по его мнению, нужен доступ в регион, чтобы пустить воду из Днепра в Крым. Также он пригрозил ракетами "Нептун", которые могут достать до Севастополя.
В Кремле слова Неижпапа назвали глупостью и нагнетанием истерии.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>