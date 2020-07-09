В AgoraVox высмеяли заявление Киева о "вторжении" России

"У этого адмирала, видимо, все еще более запущенно, чем у других русофобов, поскольку его отбросило не на 30 лет, а более чем на век назад. Думаю, психиатрам следовало бы рассмотреть открытие на Украине целого исследовательского центра с учетом градуса безумия, которое царит среди элиты страны", — пишет Неан.