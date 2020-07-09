https://ria.ru/20200709/1574097802.html
Медведев рассказал, будет ли делать прививку от COVID-19
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что готов сделать прививку, если появится эффективная вакцина от коронавируса: этим необходимо воспользоваться... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:46
2020-07-09T10:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий медведев
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569868317_0:147:2990:1829_1400x0_80_0_0_5722f9700d66865d982f8dae26066ec1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569868317_0:147:2990:1829_1400x0_80_0_0_5722f9700d66865d982f8dae26066ec1.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569868317_130:0:2861:2048_1400x0_80_0_0_5ffe5e28645a3d749c741444c7bacc6b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569868317_471:0:2519:2048_1400x0_80_0_0_5deedd2af4306d51c36bbc15e3827bc1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий медведев, политика
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости.
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев
заявил, что готов сделать прививку, если появится эффективная вакцина от коронавируса: этим необходимо воспользоваться всем.
У Медведева спросили, готов ли он вакцинироваться и вообще делает ли прививки, например, от гриппа.
"Прививки прививкам рознь. Я ездил в несколько стран Африки с государственным визитом. В Африке много разных болезней, и мне тогда сделали всю палитру прививок, потому что они эффективны. Но это было довольно давно", - сказал он в интервью ИД "КП".
Также Медведев отметил, что "если говорить о некоторых других прививках, то их эффективность разная".
"Прививки от гриппа иногда помогают, иногда - нет. От одного штамма человек привился, а пришел другой. И вроде как эта прививка не работает. Но если появится (а я в этом уверен) эффективная вакцина от коронавируса, я считаю, что этим необходимо воспользоваться всем. Я, естественно, тоже готов буду сделать такую прививку. Но важно, чтобы вакцинация была массовой и проходила во всех странах", - заключил Медведев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.