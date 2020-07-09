Медведев рассказал, будет ли делать прививку от COVID-19

"Прививки от гриппа иногда помогают, иногда - нет. От одного штамма человек привился, а пришел другой. И вроде как эта прививка не работает. Но если появится (а я в этом уверен) эффективная вакцина от коронавируса, я считаю, что этим необходимо воспользоваться всем. Я, естественно, тоже готов буду сделать такую прививку. Но важно, чтобы вакцинация была массовой и проходила во всех странах", - заключил Медведев.