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Медведев рассказал, будет ли делать прививку от COVID-19
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что готов сделать прививку, если появится эффективная вакцина от коронавируса: этим необходимо воспользоваться... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:46
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий медведев, политика

Медведев рассказал, будет ли делать прививку от COVID-19

10:46 09.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что готов сделать прививку, если появится эффективная вакцина от коронавируса: этим необходимо воспользоваться всем.
У Медведева спросили, готов ли он вакцинироваться и вообще делает ли прививки, например, от гриппа.
"Прививки прививкам рознь. Я ездил в несколько стран Африки с государственным визитом. В Африке много разных болезней, и мне тогда сделали всю палитру прививок, потому что они эффективны. Но это было довольно давно", - сказал он в интервью ИД "КП".
Также Медведев отметил, что "если говорить о некоторых других прививках, то их эффективность разная".
"Прививки от гриппа иногда помогают, иногда - нет. От одного штамма человек привился, а пришел другой. И вроде как эта прививка не работает. Но если появится (а я в этом уверен) эффективная вакцина от коронавируса, я считаю, что этим необходимо воспользоваться всем. Я, естественно, тоже готов буду сделать такую прививку. Но важно, чтобы вакцинация была массовой и проходила во всех странах", - заключил Медведев.
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