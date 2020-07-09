На Кубани почти 600 медиков получили выплаты за работу с COVID-19

Отмечается, что в соответствии с постановлениями правительства РФ и губернатора Кубани выплата стимулирующего характера полагается сотрудникам стационарных учреждений, оказывавшим социальные услуги гражданам с подтвержденным коронавирусом и людям из групп риска.

"Почти 600 работников стационарных соцучреждений края получили доплату за особые условия труда во время пандемии. Сумма перечисленных средств из федерального бюджета составила 25,2 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что выплату получили 597 работников стационарных организаций социального обслуживания, которые работали в режиме обсерватора без права покидать территорию организации. При этом их смены длились не менее 14 дней. Средства начисляются за период с 15 апреля по 15 июля за фактически отработанные рабочие смены.