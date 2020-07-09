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На Кубани почти 600 медиков получили выплаты за работу с COVID-19
Почти 600 работников социальных учреждений Краснодарского края получили 25,2 миллиона рублей выплат за работу в условиях пандемии коронавируса, сообщает... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:46
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коронавирус в россии
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, краснодарский край, жизнь без преград, общество

На Кубани почти 600 медиков получили выплаты за работу с COVID-19

10:46 09.07.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСанитарно-эпидемиологический контроль
Санитарно-эпидемиологический контроль
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Санитарно-эпидемиологический контроль. Архивное фото
СОЧИ, 9 июл - РИА Новости. Почти 600 работников социальных учреждений Краснодарского края получили 25,2 миллиона рублей выплат за работу в условиях пандемии коронавируса, сообщает администрация региона.
Отмечается, что в соответствии с постановлениями правительства РФ и губернатора Кубани выплата стимулирующего характера полагается сотрудникам стационарных учреждений, оказывавшим социальные услуги гражданам с подтвержденным коронавирусом и людям из групп риска.
"Почти 600 работников стационарных соцучреждений края получили доплату за особые условия труда во время пандемии. Сумма перечисленных средств из федерального бюджета составила 25,2 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что выплату получили 597 работников стационарных организаций социального обслуживания, которые работали в режиме обсерватора без права покидать территорию организации. При этом их смены длились не менее 14 дней. Средства начисляются за период с 15 апреля по 15 июля за фактически отработанные рабочие смены.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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