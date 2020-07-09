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Распространение нового коронавируса
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В России за сутки от коронавируса выздоровели 8805 человек
За сутки в России 8 805 человек выписаны после лечения коронавируса, всего выздоровели 481 316 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:45
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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В России за сутки от коронавируса выздоровели 8805 человек

10:45 09.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. За сутки в России 8 805 человек выписаны после лечения коронавируса, всего выздоровели 481 316 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8 805 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 481 316", - говорится в сообщении.
В частности, 1173 человека выписаны в Москве, 372 - в Подмосковье, 318 - в Красноярском крае, 316 - в Нижегородской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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