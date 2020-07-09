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Афганское правительство освободит почти 600 пленных талибов
Афганское правительство согласилось отпустить почти 600 талибов после пересмотра списка с именами пленных, освобождения которых требует радикальная группировка... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:43
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седик седикки, афганистан, катар, талибан, сша, в мире

Афганское правительство освободит почти 600 пленных талибов

10:43 09.07.2020
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© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Боевики радикального движения "Талибан" в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Афганское правительство согласилось отпустить почти 600 талибов после пересмотра списка с именами пленных, освобождения которых требует радикальная группировка "Талибан" для начала переговоров, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источник.
Ранее телеканал 1TV News сообщал, что власти Афганистана заявили об отказе отпустить 597 пленных, освобождения которых требует "Талибан". Управление тюрем страны указало, что большинство из этих заключенных осуждены за уголовные преступления, убийства.
По данным Tolo News, после пересмотра списка правительство страны готово освободить 592 талиба.
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Сообщается, что власти страны освободили уже 4019 пленных талибов. В свою очередь, талибы требуют от афганских властей освободить 5 тысяч пленных на основе соглашения с США. "Талибан", по данным телеканала, освободил 737 заключенных.
Представитель президента Афганистана Седик Седикки ранее заявил, что правительство настроено начать переговоры, но полное освобождение заключенных талибами является важным условием. Бывший командующий "Талибана" Сайед Акбар Ага также заявил, что движение настаивает на полном освобождении пленных перед началом межафганских переговоров.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.
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Седик СедиккиАфганистанКатарТалибанСШАВ мире
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