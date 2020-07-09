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Наименьшие темпы прироста COVID-19 зафиксировали в Москве и Подмосковье
Наименьшие в России темпы суточного прироста COVID-19 зафиксированы за минувшие сутки в Москве и Подмосковье (0,3%), Чечне и Северной Осетии (0,4%), сообщили... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:42
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1400x0_80_0_0_0191f5ce4844bbc75701f56dae3722d9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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Наименьшие темпы прироста COVID-19 зафиксировали в Москве и Подмосковье

10:42 09.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Наименьшие в России темпы суточного прироста COVID-19 зафиксированы за минувшие сутки в Москве и Подмосковье (0,3%), Чечне и Северной Осетии (0,4%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. г. Москва, Московская область - 0,3%; 2. Чеченская Республика, Республика Северная Осетия - 0,4%; 3. Калининградская область - 0,5%", - говорится в сообщении.
Прирост 0,6% зафиксирован в Дагестане и Брянской области, 0,7% - в Ингушетии, Татарстане, Чукотском автономном округе, Калужской и Рязанской областях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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