https://ria.ru/20200709/1574097401.html
В Испании сообщили о планируемых авиарейсах Москва – Барселона
Генконсульство Испании в российской столице сообщило об открытии продажи билетов на авиарейсы Москва – Барселона, запланированных на 9 и 11 июля. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:42
2020-07-09T10:51
туризм
туризм
новости - туризм
аэрофлот
москва
барселона (город)
шереметьево (аэропорт)
испания
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https://ria.ru/20200708/1574062232.html
1
москва
барселона (город)
испания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, аэрофлот, москва, барселона (город), шереметьево (аэропорт), испания