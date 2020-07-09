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Туризм
https://ria.ru/20200709/1574097401.html
В Испании сообщили о планируемых авиарейсах Москва – Барселона
Генконсульство Испании в российской столице сообщило об открытии продажи билетов на авиарейсы Москва – Барселона, запланированных на 9 и 11 июля. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:51
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туризм
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аэрофлот
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шереметьево (аэропорт)
испания
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
туризм, новости - туризм, аэрофлот, москва, барселона (город), шереметьево (аэропорт), испания

В Испании сообщили о планируемых авиарейсах Москва – Барселона

10:42 09.07.2020 (обновлено: 10:51 09.07.2020)
2685
© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
© РИА Новости / Илья Наймушин
Пассажирский самолет "Сухой Суперджет-100". Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Генконсульство Испании в российской столице сообщило об открытии продажи билетов на авиарейсы МоскваБарселона, запланированных на 9 и 11 июля.
"На сайте "Аэрофлота" появились в продаже билеты на два рейса из Москвы в Барселону - на 9 и 11 июля. Рейс 9 июля запланирован на 8.40 из Шереметьево, планируемое прибытие в 12.10 в аэропорт Барселоны. 11 июля вылет рейса в 14.00, ожидаемое прибытие в Барселону в 17.35", - сообщается на сайте генконсульства.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмАэрофлотМоскваБарселона (город)Шереметьево (аэропорт)Испания
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