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Россия должна давать эффективный ответ на действия НАТО, заявил Медведев
Россия призывала воздерживаться в период пандемии от каких-либо действий по линии соприкосновения между НАТО и РФ, ОДКБ, но учения все равно проводились, Москва РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:41
россия
дмитрий медведев
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одкб
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РИА Новости
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353
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россия, дмитрий медведев, нато, одкб, в мире

Россия должна давать эффективный ответ на действия НАТО, заявил Медведев

10:41 09.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия призывала воздерживаться в период пандемии от каких-либо действий по линии соприкосновения между НАТО и РФ, ОДКБ, но учения все равно проводились, Москва должна на это реагировать, держать свое оружие в должном состоянии: оно должно быть "острым, точным и современным", заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Внутренних проблем у нас достаточно, как и у любого государства. Но и внешних хватает. Посмотрите, что произошло со времени распада Советского Союза. Мы же в 90-е годы активно стремились установить партнерство со странами НАТО. И даже в какой-то момент вели разговор о том, чтобы вступить в организацию Североатлантического договора. Но нам сказали: нет, вы нам там не нужны, поскольку у нас свои приоритеты, вы не вписываетесь, вы не такие, как должны быть, и так далее", - сказал он в интервью ИД "Комсомольская правда".
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Медведев подчеркнул, что "если мы не внутри этой организации, а это военный блок, то мы должны понимать, что войска этого военного блока, в принципе, готовятся к тому, чтобы принимать участие в военных действиях, в том числе направленных против нашей страны".
"Я уж не говорю про нацеленность боеголовок стратегического ядерного оружия. Разве полетные задания там кто-то поменял? Нет. А раз так, мы обязаны свое оружие тоже держать в должном состоянии. Оно у нас должно быть острым, точным и современным. Поэтому и появляются новые виды вооружений, чтобы давать эффективный ответ на такого рода действия", - заявил Медведев.
"Взять хотя бы пандемию. Мы по разным каналам обращались и говорили: давайте сейчас будем воздерживаться от каких-то ненужных действий по линии соприкосновения между НАТО и Российской Федерацией, Организацией договора о коллективной безопасности. Нет, все равно учения проводят, большие массивы войск передвигаются. Естественно, мы должны на это реагировать", - подчеркнул он.
По словам Медведева, это не попытки замаскировать внутренние проблемы, а "просто объективная необходимость".
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