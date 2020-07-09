Россия должна давать эффективный ответ на действия НАТО, заявил Медведев

"Я уж не говорю про нацеленность боеголовок стратегического ядерного оружия. Разве полетные задания там кто-то поменял? Нет. А раз так, мы обязаны свое оружие тоже держать в должном состоянии. Оно у нас должно быть острым, точным и современным. Поэтому и появляются новые виды вооружений, чтобы давать эффективный ответ на такого рода действия", - заявил Медведев.