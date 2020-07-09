https://ria.ru/20200709/1574096861.html
В Воронежской области умерли семь пациентов с COVID-19
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки в Воронежской области выросло на 131, до 8909, количество летальных случаев увеличилось с 69 до... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:35
2020-07-09T10:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воронежская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воронежская область, общество
ВОРОНЕЖ, 9 июл - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки в Воронежской области выросло на 131, до 8909, количество летальных случаев увеличилось с 69 до 76, сообщает правительство региона.
По данным среду, в области COVID-19 был подтвержден у 8778 пациентов. Выздоровели 6647 человек, умерли 69.
"В четверг, 9 июля, официально подтверждено заражение 131 человека в регионе. Человек с подтвержденным диагнозом: 8909. Выздоровели: 7024. Умерли: 76", - говорится в сообщении.
Ранее такого большого количества летальных случаев за сутки в регионе не было.
По количеству случаев Воронежская область занимает третье место в ЦФО. В регионе с начала июня наблюдался суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в области шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19. С 22 июня этот показатель начал уменьшаться.
Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,3 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.