В Воронежской области умерли семь пациентов с COVID-19

ВОРОНЕЖ, 9 июл - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки в Воронежской области выросло на 131, до 8909, количество летальных случаев увеличилось с 69 до 76, сообщает правительство региона.

По данным среду, в области COVID-19 был подтвержден у 8778 пациентов. Выздоровели 6647 человек, умерли 69.

"В четверг, 9 июля, официально подтверждено заражение 131 человека в регионе. Человек с подтвержденным диагнозом: 8909. Выздоровели: 7024. Умерли: 76", - говорится в сообщении.

Ранее такого большого количества летальных случаев за сутки в регионе не было.

По количеству случаев Воронежская область занимает третье место в ЦФО. В регионе с начала июня наблюдался суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в области шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19. С 22 июня этот показатель начал уменьшаться.

Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,3 миллиона человек.