Медведев оценил влияние удаленки на работу губернаторов

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Удаленная система совещаний позволяет сделать работу губернаторов более продуктивной, они могут участвовать в обсуждениях, не прилетая в Москву, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Удаленка" не должна быть единственным вариантом трудовых отношений. Но я вспоминаю, как, находясь на разных должностях, проводил совещания, в которых участвовали, например, десять губернаторов. И все эти важные региональные руководители прилетали в Москву, чтобы поучаствовать, например, в получасовом совещании, ну или часовом, где, может быть, даже кто-то из них и не выступил. Это не очень продуктивно", - сказал он в интервью ИД "Комсомольская правда".
Медведев отметил, что "у губернатора ведь масса дел, причем таких, очень "земных" дел".
"Там (в регионах - ред.) нужно пахать и пахать - улицы ремонтировать, за теплотрассами следить, а он в Москве болтается. А вот удаленная система проведения совещаний эти проблемы снимает", - сказал Медведев.