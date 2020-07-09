Медведев оценил влияние удаленки на работу губернаторов

Медведев отметил, что "у губернатора ведь масса дел, причем таких, очень "земных" дел".

"Там (в регионах - ред.) нужно пахать и пахать - улицы ремонтировать, за теплотрассами следить, а он в Москве болтается. А вот удаленная система проведения совещаний эти проблемы снимает", - сказал Медведев.