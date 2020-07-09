В Крыму выявили 11 новых случаев COVID-19

Таким образом, отметил он, всего на текущий период в республике зарегистрировано 815 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 621 человек, скончавшимися от коронавируса (подтвержденный диагноз) считаются 12 пациентов. По данным минздрава региона, 8 июля выздоровевшими из больниц выписано 25 человек.