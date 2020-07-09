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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200709/1574096604.html
В Крыму выявили 11 новых случаев COVID-19
Новые 11 случаев инфицирования COVID-19 выявлены в Крыму за прошедшие сутки, 25 пациентов выписаны, сообщили власти республики. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
республика крым
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, республика крым

В Крыму выявили 11 новых случаев COVID-19

10:30 09.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19
Врачи в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи в госпитале COVID-19 . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Новые 11 случаев инфицирования COVID-19 выявлены в Крыму за прошедшие сутки, 25 пациентов выписаны, сообщили власти республики.
"За 8 июля на территории республики Крым зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте", добавив, что всего за истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1825 человек.
Таким образом, отметил он, всего на текущий период в республике зарегистрировано 815 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 621 человек, скончавшимися от коронавируса (подтвержденный диагноз) считаются 12 пациентов. По данным минздрава региона, 8 июля выздоровевшими из больниц выписано 25 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
8 июля, 15:39Распространение нового коронавируса
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