В Крыму выявили 11 новых случаев COVID-19

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Новые 11 случаев инфицирования COVID-19 выявлены в Крыму за прошедшие сутки, 25 пациентов выписаны, сообщили власти республики.
"За 8 июля на территории республики Крым зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте", добавив, что всего за истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1825 человек.
Таким образом, отметил он, всего на текущий период в республике зарегистрировано 815 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 621 человек, скончавшимися от коронавируса (подтвержденный диагноз) считаются 12 пациентов. По данным минздрава региона, 8 июля выздоровевшими из больниц выписано 25 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.