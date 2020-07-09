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В Паттайе нашли тело россиянина
В таиландском курортном городе Паттайя нашли мертвым 45-летнего россиянина, сообщает интернет-портал Pattaya News со ссылкой на местную полицию. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:05
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, новости - туризм, паттайя, таиланд, в мире

В Паттайе нашли тело россиянина

10:29 09.07.2020 (обновлено: 13:05 09.07.2020)
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CC BY 2.0 / Phuket@photographer.net / XOKA0292bsПолиция в Паттайе
Полиция в Паттайе
CC BY 2.0 / Phuket@photographer.net / XOKA0292bs
Полиция в Паттайе. Архивное фото
БАНГКОК, 9 июл — РИА Новости. В таиландском курортном городе Паттайя нашли мертвым 45-летнего россиянина, сообщает интернет-портал Pattaya News со ссылкой на местную полицию.
Тело рано утром обнаружили работники гест-хауса в районе Джомтиен, где россиянин снимал комнату. Следов борьбы ни на теле, ни в комнате полицейские не нашли.
Полицейские рассказали журналистам, что, по словам хозяйки гест-хауса, жилец просил ее о помощи, так как не хотел возвращаться домой, хотя у него был на сегодня билет на самолет. Имя погибшего полиция просит не называть, так как следствие еще не закончилось и предстоит сообщить о смерти россиянина его родным и посольству в Банкгоке.
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