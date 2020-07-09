В Паттайе нашли тело россиянина

Тело рано утром обнаружили работники гест-хауса в районе Джомтиен, где россиянин снимал комнату. Следов борьбы ни на теле, ни в комнате полицейские не нашли.

Полицейские рассказали журналистам, что, по словам хозяйки гест-хауса, жилец просил ее о помощи, так как не хотел возвращаться домой, хотя у него был на сегодня билет на самолет. Имя погибшего полиция просит не называть, так как следствие еще не закончилось и предстоит сообщить о смерти россиянина его родным и посольству в Банкгоке.