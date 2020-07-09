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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200709/1574096549.html
В Липецкой области выявили 33 новых случая COVID-19
Число пациентов с выявленным коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 33, до 4093 человек, сообщила администрация региона. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:28
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
липецкая область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529631_0:378:2970:2048_1400x0_80_0_0_564afdf290d5d40272425a8cfd381f42.jpg
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коронавирус в россии, липецкая область

В Липецкой области выявили 33 новых случая COVID-19

10:28 09.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19
Врачи в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи в госпитале COVID-19 . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 9 июл - РИА Новости. Число пациентов с выявленным коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 33, до 4093 человек, сообщила администрация региона.
"В Липецкой области 33 новых случая инфицирования COVID-19. Всего на территории региона выявлено 4093 случая новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Всего в регионе выздоровели 2719 человек, 19 пациентов, в том числе три медработника, умерли.
Население Липецкой области составляет 1,139 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииЛипецкая область
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