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Медведев призвал предпринять усилия для сохранения миропорядка
Если не предпринять усилий для сохранения существующего международного миропорядка в сфере ограничения вооружений, это может вылиться в том числе и в гонку... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:27
договор снв-3
дмитрий медведев
китай
сша
в мире
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
договор снв-3, дмитрий медведев, китай, сша, в мире

Медведев призвал предпринять усилия для сохранения миропорядка

10:27 09.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Дмитрий Медведев
 Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Если не предпринять усилий для сохранения существующего международного миропорядка в сфере ограничения вооружений, это может вылиться в том числе и в гонку вооружений, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Я не предсказываю новую гонку вооружений. Но я говорю следующее: если не предпринять усилий для сохранения существующего международного миропорядка в сфере ограничения вооружений, это все может вылиться в том числе и в гонку вооружений", - сказал он в интервью ИД "Комсомольская правда".
СНВ-3 остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года. Россия неоднократная призывала США его продлить, но пока американская администрация не объявляла, намерен ли Вашингтон это сделать. США настаивают на привлечении КНР к российско-американским переговорам по продлению стратегического договора СНВ-3, Китай заявляет, что не заинтересован в этом.
СНВ-3 вступил в силу в 2011 году. Согласно этому соглашению, стороны обязуются ограничить свои Вооруженные силы 700 носителями ядерного оружия, 1550 боеголовками и 800 пусковыми установками.
Дмитрий Медведев
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Договор СНВ-3Дмитрий МедведевКитайСШАВ мире
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