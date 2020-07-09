Сквозь огонь и воду: учения Таманской дивизии в Подмосковье

Пулеметные очереди, стена огня и топь — все как в настоящем сражении.
Пулеметные очереди, стена огня и топь — все как в настоящем сражении.
Бойцы прошли полосу препятствий и штурмовали занятую террористами постройку.
Бойцы прошли полосу препятствий и штурмовали занятую террористами постройку.
В свою очередь танкисты показали мастерство управления броневыми машинами.
В свою очередь танкисты показали мастерство управления броневыми машинами.
Экипажи выполнили "Змейку", поднялись на крутой холм, за которым их ждало еще одно испытание — глубокий ров.
Экипажи выполнили "Змейку", поднялись на крутой холм, за которым их ждало еще одно испытание — глубокий ров.
В программу учений вошла также демонстрация бронетехники.
В программу учений вошла также демонстрация бронетехники.
Таманская дивизия была сформирована восьмого июля 1940 года.
Таманская дивизия была сформирована восьмого июля 1940 года.
Сегодня она входит в состав 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа.
Сегодня она входит в состав 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа.
На вооружении дивизии стоит новейшая боевая техника.
На вооружении дивизии стоит новейшая боевая техника.
Именно Таманская дивизия получила первые модернизированные танки Т-90М "Прорыв" с улучшенными характеристиками.
Именно Таманская дивизия получила первые модернизированные танки Т-90М "Прорыв" с улучшенными характеристиками.
Военнослужащие на учениях Таманской дивизии в Подмосковье.
Военнослужащие на учениях Таманской дивизии в Подмосковье.