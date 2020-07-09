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Сквозь огонь и воду: учения Таманской дивизии в Подмосковье
Таманская мотострелковая дивизия отметила 80-летие масштабными учениями. Кадры c военного полигона Алабино — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T12:43
армия
бмп-2м
т-72б3
фото
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
армия, бмп-2м, т-72б3, фото, фото

Сквозь огонь и воду: учения Таманской дивизии в Подмосковье

12:43 09.07.2020
96
Таманская мотострелковая дивизия отметила 80-летие масштабными учениями. Кадры c военного полигона Алабино — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Пулеметные очереди, стена огня и топь — все как в настоящем сражении.

Военнослужащий мотострелкового полка Таманской дивизии на одном из полигонов Западного военного округа в Подмосковье
1 из 10

Пулеметные очереди, стена огня и топь — все как в настоящем сражении.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Бойцы прошли полосу препятствий и штурмовали занятую террористами постройку.

Военнослужащий мотострелкового полка Таманской дивизии на одном из полигонов Западного военного округа в Подмосковье
2 из 10

Бойцы прошли полосу препятствий и штурмовали занятую террористами постройку.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

В свою очередь танкисты показали мастерство управления броневыми машинами.

Танк Т-72Б3 во время учений Таманской дивизии на одном из полигонов Западного военного округа в Подмосковье
3 из 10

В свою очередь танкисты показали мастерство управления броневыми машинами.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Экипажи выполнили "Змейку", поднялись на крутой холм, за которым их ждало еще одно испытание — глубокий ров.

Военнослужащие на танке Т-72Б3 во время учений Таманской дивизии на одном из полигонов Западного военного округа в Подмосковье
4 из 10

Экипажи выполнили "Змейку", поднялись на крутой холм, за которым их ждало еще одно испытание — глубокий ров.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

В программу учений вошла также демонстрация бронетехники.

Военнослужащий мотострелкового полка Таманской дивизии на одном из полигонов Западного военного округа в Подмосковье
5 из 10

В программу учений вошла также демонстрация бронетехники.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Таманская дивизия была сформирована восьмого июля 1940 года.

Военнослужащий мотострелкового полка Таманской дивизии снаряжает холостыми патронами пулемет на одном из полигонов Западного военного округа в Подмосковье
6 из 10

Таманская дивизия была сформирована восьмого июля 1940 года.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Сегодня она входит в состав 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа.

Военнослужащий мотострелкового полка Таманской дивизии на одном из полигонов Западного военного округа в Подмосковье
7 из 10

Сегодня она входит в состав 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

На вооружении дивизии стоит новейшая боевая техника.

Модернизированная боевая машина пехоты БМП-2М во время учений Таманской дивизии на одном из полигонов Западного военного округа в Подмосковье
8 из 10

На вооружении дивизии стоит новейшая боевая техника.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Именно Таманская дивизия получила первые модернизированные танки Т-90М "Прорыв" с улучшенными характеристиками.

Военнослужащий мотострелкового полка Таманской дивизии на одном из полигонов Западного военного округа в Подмосковье
9 из 10

Именно Таманская дивизия получила первые модернизированные танки Т-90М "Прорыв" с улучшенными характеристиками.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Военнослужащие на учениях Таманской дивизии в Подмосковье.

Военнослужащий мотострелкового полка Таманской дивизии на одном из полигонов Западного военного округа в Подмосковье
10 из 10

Военнослужащие на учениях Таманской дивизии в Подмосковье.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
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АрмияБМП-2МТ-72Б3Фото
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