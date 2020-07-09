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Медведев рассказал, чем занимается его сын
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, что его сын Илья занимается частными бизнес-проектами, в том числе, в сфере цифровой экономики, и... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:25
дмитрий медведев
политика
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"Он взрослый человек уже, ему 25 лет исполняется. Он пытается заниматься частными бизнес-проектами, в том числе, в сфере цифровой экономики" Пытается, ПЫТАЕТСЯ!!! И живёт от зарплаты до зарплаты. Ага
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дмитрий медведев, политика

Медведев рассказал, чем занимается его сын

10:25 09.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, что его сын Илья занимается частными бизнес-проектами, в том числе, в сфере цифровой экономики, и выразил надежду, что успехи сына ещё впереди.

"Он взрослый человек уже, ему 25 лет исполняется. Он пытается заниматься частными бизнес-проектами, в том числе, в сфере цифровой экономики. Ну, такими вещами, которые сейчас очень популярны у молодежи. Причем, занимается этим сам и занимается с удовольствием. Особых успехов пока я там у него не видел, но, надеюсь, что все еще впереди", - сказал Медведев в интервью ИД "КП", отвечая на вопрос о своём сыне.

Он также отметил, что "личные моменты" жизни сына он не хотел бы комментировать. "Так что, наверное, я пока на этом точку поставлю. Не разочаровывайте сотрудниц "Комсомольской правды", - пошутил Медведев в ответ на вопрос, "есть ли шанс" у незамужних сотрудниц издания.
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Дмитрий МедведевПолитика
Популярные комментарии
"Он взрослый человек уже, ему 25 лет исполняется. Он пытается заниматься частными бизнес-проектами, в том числе, в сфере цифровой экономики" Пытается, ПЫТАЕТСЯ!!! И живёт от зарплаты до зарплаты. Ага
9 июля, 10:33
Айрат Сагиндыков
630011
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