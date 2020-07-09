Медведев рассказал, чем занимается его сын

"Он взрослый человек уже, ему 25 лет исполняется. Он пытается заниматься частными бизнес-проектами, в том числе, в сфере цифровой экономики. Ну, такими вещами, которые сейчас очень популярны у молодежи. Причем, занимается этим сам и занимается с удовольствием. Особых успехов пока я там у него не видел, но, надеюсь, что все еще впереди", - сказал Медведев в интервью ИД "КП", отвечая на вопрос о своём сыне.