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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200709/1574096313.html
В Армении число случаев COVID-19 достигло 30 346
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 526 и достигло 30 346, еще 14 человек скончались, сообщается в... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
армения
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, армения, в мире

В Армении число случаев COVID-19 достигло 30 346

10:24 09.07.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения. Архивное фото
ЕРЕВАН, 9 июл - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 526 и достигло 30 346, еще 14 человек скончались, сообщается в четверг на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
В среду власти республики сообщали о 29 820 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 521 летальном исходе. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.
"В Армении подтверждены 30 346 случаев коронавируса. Вылечились 18 тысяч человек. Скончались 535 человек", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находится 11 641 пациент, проведены 129 166 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Машина скорой помощи подъезжает к зданию медицинского центра в Ереване
6 июля, 17:56Распространение нового коронавируса
Власти Армении намерены продлить режим ЧП из-за коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗАрменияВ мире
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