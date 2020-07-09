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Россия будет работать с любой администрацией США, заявил Медведев
Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН и ядерная держава готова работать с любой американской администрацией, кого бы ни избрали в Штатах,... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:24
дмитрий медведев
оон
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
дмитрий медведев, оон, сша, в мире

Россия будет работать с любой администрацией США, заявил Медведев

10:24 09.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН и ядерная держава готова работать с любой американской администрацией, кого бы ни избрали в Штатах, российская сторона всегда из этого исходила, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Возвращаясь к той же Америке, кого бы ни избрали, Россия как ответственный международный партнер, как постоянный член Совета Безопасности, как ядерная держава, крупная экономика, будет работать с любой администрацией. Мы всегда из этого исходили", - заявил Медведев в интервью ИД "КП".
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Дмитрий МедведевООНСШАВ мире
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