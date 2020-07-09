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Медведев рассказал, каким должен быть контроль за вывозом леса
Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что контроль за вывозом леса должен быть не менее эффективным, чем за вывозом нефти - помочь в этом... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:22
россия
дмитрий медведев
общество
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россия, дмитрий медведев, общество

Медведев рассказал, каким должен быть контроль за вывозом леса

10:22 09.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что контроль за вывозом леса должен быть не менее эффективным, чем за вывозом нефти - помочь в этом может оцифровка процесса и маркировка практически каждого бревна.
"Надо, чтобы контроль за вывозом леса, за использованием лесных богатств был не менее эффективным, чем, допустим, контроль за вывозом нефти. Ведь нефть невозможно на экспорт поставить контрабандным путем. Поэтому возникла идея "оцифровать" торговлю лесом. Чтобы практически каждое бревно было отмаркировано. И тогда можно будет привлекать контрабандистов к серьезной ответственности", - заявил Медведев в интервью ИД" Комсомольская правда".
Он также рассказал, что "буквально недели три назад проводил совещание, посвященное лесным пожарам".
"Есть проблема с так называемыми "черными" лесорубами. Очень часто горит там, где до этого вырубили лес, а потом подожгли, чтобы скрыть следы преступления. По этому поводу коллеги из правительства сейчас готовят предложения", - отметил Медведев.
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14 января, 17:46
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