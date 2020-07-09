Медведев рассказал, каким должен быть контроль за вывозом леса

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что контроль за вывозом леса должен быть не менее эффективным, чем за вывозом нефти - помочь в этом может оцифровка процесса и маркировка практически каждого бревна.
"Надо, чтобы контроль за вывозом леса, за использованием лесных богатств был не менее эффективным, чем, допустим, контроль за вывозом нефти. Ведь нефть невозможно на экспорт поставить контрабандным путем. Поэтому возникла идея "оцифровать" торговлю лесом. Чтобы практически каждое бревно было отмаркировано. И тогда можно будет привлекать контрабандистов к серьезной ответственности", - заявил Медведев в интервью ИД" Комсомольская правда".
Он также рассказал, что "буквально недели три назад проводил совещание, посвященное лесным пожарам".
"Есть проблема с так называемыми "черными" лесорубами. Очень часто горит там, где до этого вырубили лес, а потом подожгли, чтобы скрыть следы преступления. По этому поводу коллеги из правительства сейчас готовят предложения", - отметил Медведев.
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