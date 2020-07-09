Медведев рассказал, каким должен быть контроль за вывозом леса

Он также рассказал, что "буквально недели три назад проводил совещание, посвященное лесным пожарам".

"Есть проблема с так называемыми "черными" лесорубами. Очень часто горит там, где до этого вырубили лес, а потом подожгли, чтобы скрыть следы преступления. По этому поводу коллеги из правительства сейчас готовят предложения", - отметил Медведев.