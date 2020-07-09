Третьяковку на Кадашевской набережной обеспечат электричеством с резервом

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Московские энергетики ведут работы по обеспечению электричеством нового здания Третьяковской галереи на Кадашевской набережной, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Московские энергетики ведут работы по обеспечению электричеством нового здания Третьяковской галереи на Кадашевской набережной, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

"В настоящее время выполняется комплекс работ по технологическому присоединению музейного комплекса, выделенная мощность составит 1780 киловатт", - отметил Бирюков.

По его словам, для электроснабжения нового здания была построена распределительная трансформаторная подстанция, в которой уже частично смонтировано современное энергооборудование, в том числе установлены четыре трансформатора мощностью по 1600 киловатт каждый.

"В ближайшее время начнутся работы по монтажу устройств релейной защиты и автоматики, телемеханики, каналов связи и передачи данных, системы учета электроэнергии", - добавил заммэра.

Бирюков отметил, что энергетики ведут работы по прокладке кабельных линий в историческом центре Москвы, поэтому перед стартом были тщательно изучены свойства грунта, расположение подземных коммуникаций.

"Работы ведутся максимально аккуратно, с применением современной спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально направленного бурения", - сообщил он.

Заммэра уточнил, что подстанция будет запитана от двух кабельных линий 10 киловатт общей протяженностью девять километров.