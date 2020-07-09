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Третьяковку на Кадашевской набережной обеспечат электричеством с резервом
Московские энергетики ведут работы по обеспечению электричеством нового здания Третьяковской галереи на Кадашевской набережной, сообщил журналистам заместитель... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T11:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
новая третьяковская галерея
петр бирюков
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353
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новая третьяковская галерея, петр бирюков

Третьяковку на Кадашевской набережной обеспечат электричеством с резервом

11:00 09.07.2020
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© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыПроектное решение здания Третьяковской галереи на Кадашевской набережной
Проектное решение здания Третьяковской галереи на Кадашевской набережной
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Московские энергетики ведут работы по обеспечению электричеством нового здания Третьяковской галереи на Кадашевской набережной, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время выполняется комплекс работ по технологическому присоединению музейного комплекса, выделенная мощность составит 1780 киловатт", - отметил Бирюков.
По его словам, для электроснабжения нового здания была построена распределительная трансформаторная подстанция, в которой уже частично смонтировано современное энергооборудование, в том числе установлены четыре трансформатора мощностью по 1600 киловатт каждый.
"В ближайшее время начнутся работы по монтажу устройств релейной защиты и автоматики, телемеханики, каналов связи и передачи данных, системы учета электроэнергии", - добавил заммэра.
Здание Государственной Третьяковской галереи
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Бирюков отметил, что энергетики ведут работы по прокладке кабельных линий в историческом центре Москвы, поэтому перед стартом были тщательно изучены свойства грунта, расположение подземных коммуникаций.
"Работы ведутся максимально аккуратно, с применением современной спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально направленного бурения", - сообщил он.
Заммэра уточнил, что подстанция будет запитана от двух кабельных линий 10 киловатт общей протяженностью девять километров.
"Музейный комплекс обеспечат электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной", - заключил он.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниНовая Третьяковская галереяПетр Бирюков
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