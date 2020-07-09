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Медведев: Россия на фоне COVID-19 смогла поддержать целые отрасли
Негативные процессы в мировой экономике, связанные с пандемией коронавируса, отражаются и на экономике России, но накопленные резервы и умение реагировать на... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
конституция рф
дмитрий медведев
политика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, конституция рф, дмитрий медведев, политика

Медведев: Россия на фоне COVID-19 смогла поддержать целые отрасли

10:20 09.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Негативные процессы в мировой экономике, связанные с пандемией коронавируса, отражаются и на экономике России, но накопленные резервы и умение реагировать на кризисы позволили стране решить социальные задачи и направить средства на восстановление отдельных отраслей, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Сейчас мои коллеги из правительства борются с последствиями нового кризиса. Я искренне желаю им успехов. Но очевидно, что если бы мы не накопили резервы, если бы у нас не было такой сбалансированной экономической модели, не были бы решены вопросы с курсом рубля, то сейчас наша страна оказалась бы в очень тяжелом положении. А сегодня мы имеем "подушку безопасности". Это позволило на триллионы рублей создать программу восстановления отдельных отраслей и поддержки населения, решать социальные задачи, выплачивать дополнительные пособия. Все это результат той стабильной макроэкономической основы, которую мы создавали в последние годы", - заявил Медведев в интервью ИД "Комсомольская правда".
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Он признал, что "сейчас ситуация, конечно, хуже, чем была в прошлом году" - падение цен на энергоносители и пандемия привели к очень серьезным последствиям в мировой экономике, наступила рецессия. Медведев пояснил, что процессы, происходящие в мировой экономике, происходят и с экономикой российской, "потому что мы не находимся за железным занавесом" - с другой стороны, за последние годы Россия научилась отвечать на кризисы.
"Мне самому, и работая президентом, и работая председателем правительства, пришлось пройти через несколько кризисов. И мне кажется, мы вышли из тех кризисов с наименьшими издержками, которые могли быть. Мы не только не растеряли того, что могли получить, но и нарастили экономическую мощь страны, сохранили макроэкономическую стабильность", - заявил Медведев.
По его словам, если мир накроет вторая волна пандемии, падение мировой экономики "может быть уже не 5%, а выше", соответственно, и падение экономики России "тоже будет больше".
"Но, если с пандемией удастся справиться, а мы на это рассчитываем и активно для этого работаем, тогда восстановительный рост может быть достаточно быстрым. Потому что объективно причин для того, чтобы мировая экономика и российская были в кризисе, помимо тех причин, что я назвал, практически нет", - добавил зампред Совбеза.
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