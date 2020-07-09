Медведев оценил шансы Трампа на переизбрание

"У Трампа сейчас много проблем, и это сказывается на его рейтинге. Он довольно сильно уступает своему основному сопернику. Хотя он человек креативный, и вполне вероятно, что может произойти такое же чудо, как и четыре года назад. Но пока из-за тяжелой ситуации в экономике, вызванной коронавирусом и столкновениями на расовой почве, его шансы выглядят не блестящим образом", - сказал он в интервью ИД "Комсомольская правда".