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Медведев оценил шансы Трампа на переизбрание
Шансы действующего президента США Дональда Трампа на переизбрание выглядят не блестяще, проблемы сказываются на его рейтинге, но выбор за американским народом,... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:19
дональд трамп
дмитрий медведев
сша
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
дональд трамп, дмитрий медведев, сша

Медведев оценил шансы Трампа на переизбрание

10:19 09.07.2020
1061
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев . Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Шансы действующего президента США Дональда Трампа на переизбрание выглядят не блестяще, проблемы сказываются на его рейтинге, но выбор за американским народом, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"У Трампа сейчас много проблем, и это сказывается на его рейтинге. Он довольно сильно уступает своему основному сопернику. Хотя он человек креативный, и вполне вероятно, что может произойти такое же чудо, как и четыре года назад. Но пока из-за тяжелой ситуации в экономике, вызванной коронавирусом и столкновениями на расовой почве, его шансы выглядят не блестящим образом", - сказал он в интервью ИД "Комсомольская правда".

Президент США Дональд Трамп во время брифинга возле Белого дома в Вашингтоне
29 июня, 13:19
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