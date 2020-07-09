https://ria.ru/20200709/1574095996.html
Медведев оценил шансы Трампа на переизбрание
Шансы действующего президента США Дональда Трампа на переизбрание выглядят не блестяще, проблемы сказываются на его рейтинге, но выбор за американским народом,... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:19
2020-07-09T10:19
дональд трамп
дмитрий медведев
сша
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https://radiosputnik.ria.ru/20200629/1573622270.html
1
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568687167_0:0:2951:1660_1400x0_80_0_0_2e6133048b7326127135ea298888d801.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, дмитрий медведев, сша