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Медведев оценил итоги голосования по поправкам в Конституцию
Итоги голосования по вносимым в Конституцию РФ поправкам оказались впечатляющими, кто бы ни пытался бросать на них тень, а то, что есть не поддержавшие их... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:18
конституция рф
дмитрий медведев
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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конституция рф, дмитрий медведев, политика

Медведев оценил итоги голосования по поправкам в Конституцию

10:18 09.07.2020
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© РИА НовостиДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Итоги голосования по вносимым в Конституцию РФ поправкам оказались впечатляющими, кто бы ни пытался бросать на них тень, а то, что есть не поддержавшие их граждане, - совершенно нормально, это и есть проявление демократии, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"То, что есть люди или группы людей, которые не поддержали эти поправки, это совершенно нормально, это и есть демократия. Но давайте обратим внимание на результаты. Кто бы что ни говорил и кто бы ни пытался бросать на них тень, они впечатляющие", - заявил Медведев в интервью ИД "КП", отвечая на вопрос, почему, как он считает, многие люди проголосовали против поправок.
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Он напомнил, что две трети населения страны приняли участие в голосовании по поправкам. "Это огромная цифра. Особенно с учетом тех медицинских проблем, которые существуют. И уровень поддержки огромный – под 80%. Цифры говорят о том, что в целом граждане нашей страны поправки поддержали", - добавил зампред СБ.
Говоря о том, так ли необходимы были поправки в основной закон, Медведев отметил, что конституция – это самый главный юридический акт страны. Он указал, что в любую конституцию вносятся поправки - известен и опыт других стран - "вопрос в том, когда их вносить и на какую тему".
Он упомянул и о своём вкладе в работу по подготовке поправок.
"Я ведь сам формулировал политические поправки в конституцию. Это были первые поправки. Они касались сроков полномочий высших законодательных органов парламента, срока полномочий президента страны и – почему-то об этом забывают – отчетности правительства перед Государственной Думой. Есть вещи, которые как-то не всегда находятся в эпицентре внимания, а на самом деле очень важны", - уточнил зампред СБ.
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Он напомнил, что принцип единства публичной власти в Конституции 1993 года отсутствовал, то есть были федеральный и региональный уровни власти, а муниципальный уровень не рассматривался как власть.
"Хотя для любого человека, если он идет в районную или в поселковую администрацию или еще куда-то, понятно, что там есть люди, принимающие решение. Кто принимает решение? Власть. А юридически это не власть. Так понимали это авторы конституции, они руководствовались благими соображениями, но они, на мой взгляд, ошиблись. Потому что такая система оказалась неработоспособной", - уверен Медведев.
И этот принцип единства публичной власти вошел в ткань предложенных поправок в конституцию, добавил он. Есть в них и не менее важный блок социальных поправок, продолжил зампред Совбеза. В качестве примера Медведев привёл норму об обязательной индексации, которую до изменения конституции можно было при необходимости отложить, поскольку это решалось на уровне подзаконных актов или закона о бюджете.
"А сейчас это сделать будет невозможно. Потому что для того, чтобы не индексировать, нужно поменять конституцию. А мы с вами понимаем, что конституцию никто никогда на эту тему не поменяет, это было бы просто аморально", - убеждён он.
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6 июля, 14:20
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Конституция РФДмитрий МедведевПолитика
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