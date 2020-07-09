Медведев оценил итоги голосования по поправкам в Конституцию

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Итоги голосования по вносимым в Конституцию РФ поправкам оказались впечатляющими, кто бы ни пытался бросать на них тень, а то, что есть не поддержавшие их граждане, - совершенно нормально, это и есть проявление демократии, заявил зампредседателя Совбеза РФ Итоги голосования по вносимым в Конституцию РФ поправкам оказались впечатляющими, кто бы ни пытался бросать на них тень, а то, что есть не поддержавшие их граждане, - совершенно нормально, это и есть проявление демократии, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев

"То, что есть люди или группы людей, которые не поддержали эти поправки, это совершенно нормально, это и есть демократия. Но давайте обратим внимание на результаты. Кто бы что ни говорил и кто бы ни пытался бросать на них тень, они впечатляющие", - заявил Медведев в интервью ИД "КП" , отвечая на вопрос, почему, как он считает, многие люди проголосовали против поправок.

Он напомнил, что две трети населения страны приняли участие в голосовании по поправкам. "Это огромная цифра. Особенно с учетом тех медицинских проблем, которые существуют. И уровень поддержки огромный – под 80%. Цифры говорят о том, что в целом граждане нашей страны поправки поддержали", - добавил зампред СБ.

Говоря о том, так ли необходимы были поправки в основной закон, Медведев отметил, что конституция – это самый главный юридический акт страны. Он указал, что в любую конституцию вносятся поправки - известен и опыт других стран - "вопрос в том, когда их вносить и на какую тему".

Он упомянул и о своём вкладе в работу по подготовке поправок.

"Я ведь сам формулировал политические поправки в конституцию. Это были первые поправки. Они касались сроков полномочий высших законодательных органов парламента, срока полномочий президента страны и – почему-то об этом забывают – отчетности правительства перед Государственной Думой. Есть вещи, которые как-то не всегда находятся в эпицентре внимания, а на самом деле очень важны", - уточнил зампред СБ.

Он напомнил, что принцип единства публичной власти в Конституции 1993 года отсутствовал, то есть были федеральный и региональный уровни власти, а муниципальный уровень не рассматривался как власть.

"Хотя для любого человека, если он идет в районную или в поселковую администрацию или еще куда-то, понятно, что там есть люди, принимающие решение. Кто принимает решение? Власть. А юридически это не власть. Так понимали это авторы конституции, они руководствовались благими соображениями, но они, на мой взгляд, ошиблись. Потому что такая система оказалась неработоспособной", - уверен Медведев.

И этот принцип единства публичной власти вошел в ткань предложенных поправок в конституцию, добавил он. Есть в них и не менее важный блок социальных поправок, продолжил зампред Совбеза. В качестве примера Медведев привёл норму об обязательной индексации, которую до изменения конституции можно было при необходимости отложить, поскольку это решалось на уровне подзаконных актов или закона о бюджете.