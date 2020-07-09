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Распространение нового коронавируса
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США пока не могут контролировать ситуацию с COVID-19, заявил Медведев
США пока не удается поставить под контроль развитие коронавирусной инфекции, это делает общую ситуацию на планете гораздо менее предсказуемой, заявил... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дмитрий медведев
калифорния
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, дмитрий медведев, калифорния, аризона, сша, в мире

США пока не могут контролировать ситуацию с COVID-19, заявил Медведев

10:16 09.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Дмитрий Медведев
 Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. США пока не удается поставить под контроль развитие коронавирусной инфекции, это делает общую ситуацию на планете гораздо менее предсказуемой, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Пока американцам не удается поставить под контроль развитие коронавирусной инфекции, количество заболевших растет. И это очень плохо, потому что в конечном счете это общую ситуацию на планете делает гораздо менее предсказуемой", - сказал он в интервью ИД "Комсомольская правда".
В США, по последним данным университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заболели более 3 миллионов человек, 133 тысячи скончались. Более половины новых случаев, о которых сообщается сейчас, фиксируются в четырех штатах - Аризоне, Калифорнии, Техасе и Флориде.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дмитрий МедведевКалифорнияАризонаСШАВ мире
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