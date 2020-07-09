США пока не могут контролировать ситуацию с COVID-19, заявил Медведев

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. США пока не удается поставить под контроль развитие коронавирусной инфекции, это делает общую ситуацию на планете гораздо менее предсказуемой, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Пока американцам не удается поставить под контроль развитие коронавирусной инфекции, количество заболевших растет. И это очень плохо, потому что в конечном счете это общую ситуацию на планете делает гораздо менее предсказуемой", - сказал он в интервью ИД "Комсомольская правда".
В США, по последним данным университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заболели более 3 миллионов человек, 133 тысячи скончались. Более половины новых случаев, о которых сообщается сейчас, фиксируются в четырех штатах - Аризоне, Калифорнии, Техасе и Флориде.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.