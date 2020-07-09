Медведев: предложения по концепции общественной безопасности готовятся

"Мы сейчас как раз готовим предложения о том, что должно войти в концепцию. Эпоха борьбы с коронавирусом нас многому научила. В том числе по соблюдению мер бытовой безопасности. Это требует и государственных решений. Это касается и компьютерной безопасности, и безопасности в цифровом мире", - сказал он в интервью ИД "Комсомольская правда", отвечая на вопрос, обсуждается ли с президентом Владимиром Путиным проект концепции общественной безопасности, который сейчас разрабатывается, и какие проблемы в политике безопасности существуют в России.