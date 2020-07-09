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Медведев: предложения по концепции общественной безопасности готовятся
Предложения по концепции общественной безопасности РФ готовятся, в том числе по борьбе с киберпреступностью, для роста которой ситуация с пандемией коронавируса РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:16
2020-07-09T10:19
дмитрий медведев
общество
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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дмитрий медведев, общество
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости.
Предложения по концепции общественной безопасности РФ готовятся, в том числе по борьбе с киберпреступностью, для роста которой ситуация с пандемией коронавируса стала благоприятной средой, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев
.
"Мы сейчас как раз готовим предложения о том, что должно войти в концепцию. Эпоха борьбы с коронавирусом нас многому научила. В том числе по соблюдению мер бытовой безопасности. Это требует и государственных решений. Это касается и компьютерной безопасности, и безопасности в цифровом мире", - сказал он в интервью ИД "Комсомольская правда", отвечая на вопрос, обсуждается ли с президентом Владимиром Путиным проект концепции общественной безопасности, который сейчас разрабатывается, и какие проблемы в политике безопасности существуют в России.
Медведев отметил, что "все ушли в онлайн, а это создает благоприятную среду для кибермошенников, для роста преступности в виртуальной сфере".
"На это тоже нужно давать ответ. Причем желательно, чтобы эти ответы давали не одни мы, а вместе с нашими партнерами по международному сообществу. Преступность такого рода носит трансграничный характер", - считает Медведев.
По его словам, зачастую мошенники, которые живут в другой стране или "находятся в так называемом даркнете, совершают преступления на территории государства, где в настоящий момент их нет". "Но задача правоохранительных органов и спецслужб - постараться выявить весь трафик, понять, что происходило и как", - заключил Медведев.