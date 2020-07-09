Медведев рассказал об открытии границ для путешествий

"Евросоюз пока не видит возможности для открытия границ с Россией, хотя внутри шенгенской зоны это решение принято. Открыть границы можно только с двух сторон. Рано или поздно это произойдет. Сейчас стоит обратить свой взор на внутренний туризм", - сказал он в интервью ИД "Комсомольская правда".