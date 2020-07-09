https://ria.ru/20200709/1574095673.html
Медведев рассказал об открытии границ для путешествий
Границы между странами рано или поздно откроются, но сейчас стоит обратить внимание на туризм внутри России, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:15
2020-07-09T10:20
байкал
дмитрий медведев
сахалин
владимир путин
общество
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байкал
сахалин
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
байкал, дмитрий медведев, сахалин, владимир путин, общество