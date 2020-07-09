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Медведев рассказал об открытии границ для путешествий
Границы между странами рано или поздно откроются, но сейчас стоит обратить внимание на туризм внутри России, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:20
байкал
дмитрий медведев
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общество
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РИА Новости
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байкал, дмитрий медведев, сахалин, владимир путин, общество

Медведев рассказал об открытии границ для путешествий

10:15 09.07.2020 (обновлено: 10:20 09.07.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Границы между странами рано или поздно откроются, но сейчас стоит обратить внимание на туризм внутри России, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Авиасообщение между странами было прекращено из-за распространения коронавируса в мире. Ранее президент России Владимир Путин говорил, что перспектива открытия границ неясна, поскольку за границей наблюдаются вспышки инфекции.

"Евросоюз пока не видит возможности для открытия границ с Россией, хотя внутри шенгенской зоны это решение принято. Открыть границы можно только с двух сторон. Рано или поздно это произойдет. Сейчас стоит обратить свой взор на внутренний туризм", - сказал он в интервью ИД "Комсомольская правда".

"У нас уникальная, исключительно красивая и очень вдохновляющая страна. Камчатка, Сахалин, Байкал и огромное количество других мест в нашей стране достойны того, чтобы там хотя бы раз в жизни побывать. Правда, это тоже стоит денег. И это может быть не дешевле, чем поездка за границу", - добавил он.
Ярославская Большая Мануфактура
1 июля, 10:56
Готовы к гостям. В России открывается внутренний туризм
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БайкалДмитрий МедведевСахалинВладимир ПутинОбщество
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