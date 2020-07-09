Медведев назвал самые тяжелые моменты премьерства

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Замруководителя Совбеза Замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев самыми сложными моментами своей работы на посту премьер-министра назвал экономические кризисы, санкции и принятие непопулярных решений, в частности, изменение пенсионной системы.

интервью ИД "Комсомольская правда", отвечая на вопрос о том, какие моменты были самыми тяжелыми во время работы премьер-министром, Медведев отметил, что сама работа председателя правительства сложная и оперативная: "всегда что-нибудь да происходит", каждый день нужно принимать решения, выпускать документы, которые прямо отражаются на жизни людей.

"Самые сложные моменты я назвал: это экономические кризисы. Ну вот сейчас - цены на энергоносители и коронавирус. А некоторое время назад, когда я был председателем правительства, - цены на энергоносители, которые тоже вместе с другим сырьем ушли вниз, и санкции, введенные в отношении нашей страны", - отметил он.

При этом Медведев подчеркнул, что к санкциям Россия приспособилась, и сейчас все экономисты, в том числе западные, признают, что они практически никакого воздействия на экономику России не оказывают.

"Но это были сложные времена. Сложные решения. Мы рассматривали очень разные сценарии, подчас драматические для нашей экономики. Готовили решения, которые клали в стол и потом не доставали, поскольку ситуация развивалась несколько иным путем", - рассказал он.

Медведев добавил, что есть очень сложные решения, за которые отвечает правительство, в частности, это изменение пенсионной системы.

"Важная тема, весьма непопулярная. Люди не любят таких решений. И до сих пор об этом вспоминают. Я много читаю того, что мне пишут. Да, пишут, была стабильность в экономике, как хорошо было. А с другой стороны, естественно, вспоминают и другие эпизоды, касающиеся пенсионной реформы. Это все были очень непростые решения", - добавил он.

На вопрос, кем сложнее работать: президентом, премьером или заместителем председателя Совбеза, он сказал, что "президент – это человек, который отвечает вообще за всю страну", и "в этом смысле это самая сложная работа".