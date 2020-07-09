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Медведев назвал самые тяжелые моменты премьерства
Замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев самыми сложными моментами своей работы на посту премьер-министра назвал экономические кризисы, санкции и принятие... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:14
санкции в отношении россии
дмитрий медведев
экономика
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санкции в отношении россии, дмитрий медведев, экономика

Медведев назвал самые тяжелые моменты премьерства

10:14 09.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев принимает участие в виртуальном Петербургском международном юридическом форуме "9 1/2: Законы коронавируса"
Дмитрий Медведев принимает участие в виртуальном Петербургском международном юридическом форуме 9 1/2: Законы коронавируса
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев самыми сложными моментами своей работы на посту премьер-министра назвал экономические кризисы, санкции и принятие непопулярных решений, в частности, изменение пенсионной системы.
В интервью ИД "Комсомольская правда", отвечая на вопрос о том, какие моменты были самыми тяжелыми во время работы премьер-министром, Медведев отметил, что сама работа председателя правительства сложная и оперативная: "всегда что-нибудь да происходит", каждый день нужно принимать решения, выпускать документы, которые прямо отражаются на жизни людей.
"Самые сложные моменты я назвал: это экономические кризисы. Ну вот сейчас - цены на энергоносители и коронавирус. А некоторое время назад, когда я был председателем правительства, - цены на энергоносители, которые тоже вместе с другим сырьем ушли вниз, и санкции, введенные в отношении нашей страны", - отметил он.
При этом Медведев подчеркнул, что к санкциям Россия приспособилась, и сейчас все экономисты, в том числе западные, признают, что они практически никакого воздействия на экономику России не оказывают.
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"Но это были сложные времена. Сложные решения. Мы рассматривали очень разные сценарии, подчас драматические для нашей экономики. Готовили решения, которые клали в стол и потом не доставали, поскольку ситуация развивалась несколько иным путем", - рассказал он.
Медведев добавил, что есть очень сложные решения, за которые отвечает правительство, в частности, это изменение пенсионной системы.
"Важная тема, весьма непопулярная. Люди не любят таких решений. И до сих пор об этом вспоминают. Я много читаю того, что мне пишут. Да, пишут, была стабильность в экономике, как хорошо было. А с другой стороны, естественно, вспоминают и другие эпизоды, касающиеся пенсионной реформы. Это все были очень непростые решения", - добавил он.
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На вопрос, кем сложнее работать: президентом, премьером или заместителем председателя Совбеза, он сказал, что "президент – это человек, который отвечает вообще за всю страну", и "в этом смысле это самая сложная работа".
"Председатель правительства – у него тоже огромный объем работы. И если говорить о количестве тяжелой рутины, то, поскольку я был и президентом, и председателем правительства, могу сказать, что у премьера ее больше даже. А заместитель председателя Совета Безопасности – это все-таки немножко другая работа. Я еще не так долго этим занимаюсь. Тут тоже есть и свои вызовы и свои сложности", - заключил Медведев.
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