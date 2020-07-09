Медведев оценил возможность продления СНВ-З

Медведев отметил, что это касается и договора СНВ-3, который он подписывал в 2010 году, и целого ряда других договоров. "Договор о ракетах средней и меньшей дальности прекращен. Договор по открытому небу нашими американскими коллегами по сути развален. Они из него вышли, хлопнули дверью и при этом хотят, чтобы все сохранялось, как было. То есть, другие государства НАТО в этом договоре будут присутствовать, будут всю информацию по открытому небу отдавать американцам, Россия пусть сохраняет свое участие, а США не участвуют?", - сказал он.