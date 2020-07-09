Медведев оценил возможность продления СНВ-З

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что он "крайне скептически" оценивает возможность продления действия договора СНВ-3 или заключения нового договора из-за позиции США.
"Оцениваю крайне скептически из-за позиции США. Она в настоящий момент неконструктивна", - сказал он в интервью ИД "Комсомольская правда".
Медведев отметил, что это касается и договора СНВ-3, который он подписывал в 2010 году, и целого ряда других договоров. "Договор о ракетах средней и меньшей дальности прекращен. Договор по открытому небу нашими американскими коллегами по сути развален. Они из него вышли, хлопнули дверью и при этом хотят, чтобы все сохранялось, как было. То есть, другие государства НАТО в этом договоре будут присутствовать, будут всю информацию по открытому небу отдавать американцам, Россия пусть сохраняет свое участие, а США не участвуют?", - сказал он.
"Чтобы договор был эффективным, нужно, чтобы он соблюдался всеми сторонами. В настоящий момент я не чувствую желания США продлевать СНВ-3. Может, что-то изменится в их позиции, мы бы этого хотели", - подчеркнул Медведев.
СНВ-3 вступил в силу в 2011 году. Согласно этому соглашению, стороны обязуются ограничить свои Вооруженные силы 700 носителями ядерного оружия, 1550 боеголовками и 800 пусковыми установками.
СНВ-3 остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года. Россия неоднократная призывала США его продлить, но пока американская администрация не объявляла, намерен ли Вашингтон это сделать.
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