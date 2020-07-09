Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200709/1574095561.html
Медведев оценил возможность продления СНВ-З
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что он "крайне скептически" оценивает возможность продления действия договора СНВ-3 или заключения нового... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:14
договор снв-3
дмитрий медведев
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570170472_0:125:3065:1849_1400x0_80_0_0_d71ae32702d3990b9205273143af8bc2.jpg
https://ria.ru/20200703/1573839330.html
https://ria.ru/20200623/1573337506.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570170472_0:125:3065:1849_1400x0_80_0_0_d71ae32702d3990b9205273143af8bc2.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570170472_167:0:2898:2048_1400x0_80_0_0_e4d4aa9ccc139cda78287a9475a4be8d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570170472_509:0:2557:2048_1400x0_80_0_0_2b2a4e198ed3281c35399b0a298e34c1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
договор снв-3, дмитрий медведев, сша, в мире

Медведев оценил возможность продления СНВ-З

10:13 09.07.2020 (обновлено: 10:14 09.07.2020)
102
© РИА НовостиДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что он "крайне скептически" оценивает возможность продления действия договора СНВ-3 или заключения нового договора из-за позиции США.
"Оцениваю крайне скептически из-за позиции США. Она в настоящий момент неконструктивна", - сказал он в интервью ИД "Комсомольская правда".
Атомная подводная лодка Белгород во время спуска на воду на АО Производственное объединение Севмаш в Северодвинске
3 июля, 12:07
Эксперт: Россия не должна соглашаться включить передовое оружие в СНВ-3
Медведев отметил, что это касается и договора СНВ-3, который он подписывал в 2010 году, и целого ряда других договоров. "Договор о ракетах средней и меньшей дальности прекращен. Договор по открытому небу нашими американскими коллегами по сути развален. Они из него вышли, хлопнули дверью и при этом хотят, чтобы все сохранялось, как было. То есть, другие государства НАТО в этом договоре будут присутствовать, будут всю информацию по открытому небу отдавать американцам, Россия пусть сохраняет свое участие, а США не участвуют?", - сказал он.
"Чтобы договор был эффективным, нужно, чтобы он соблюдался всеми сторонами. В настоящий момент я не чувствую желания США продлевать СНВ-3. Может, что-то изменится в их позиции, мы бы этого хотели", - подчеркнул Медведев.
СНВ-3 вступил в силу в 2011 году. Согласно этому соглашению, стороны обязуются ограничить свои Вооруженные силы 700 носителями ядерного оружия, 1550 боеголовками и 800 пусковыми установками.
СНВ-3 остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года. Россия неоднократная призывала США его продлить, но пока американская администрация не объявляла, намерен ли Вашингтон это сделать.
Президент США Дональд Трамп
23 июня, 07:37
Болтон рассказал, как убеждал Трампа в ненужности СНВ-3
421003
Обсудить 0
Договор СНВ-3Дмитрий МедведевСШАВ мире
Рекомендуем
Дмитрий Медведев
Медведев оценил последствия наращивания США ядерных потенциалов
Дмитрий Медведев
Медведев оценил условие США присоединить к СНВ-3 другие страны
Дмитрий Медведев принимает участие в виртуальном Петербургском международном юридическом форуме 9 1/2: Законы коронавируса
Медведев назвал самые тяжелые моменты премьерства
Дмитрий Медведев
Медведев надеется, что США справятся с внутренними проблемами
Дмитрий Медведев
Медведев рассказал, что легко отожмется 50 раз
Дмитрий Медведев
США пока не могут контролировать ситуацию с COVID-19, заявил Медведев
Дмитрий Медведев
Медведев: предложения по концепции общественной безопасности готовятся
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Медведев рассказал, как провел карантин
Тушение лесных пожаров
Медведев прокомментировал ситуацию с горящими лесами в Сибири
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Медведев оценил шансы Трампа на переизбрание
Дмитрий Медведев
Медведев: появляются новые виды вооружений, которые нужно обсуждать
Дмитрий Медведев
Медведев оценил миграционную ситуацию в России
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Медведев рассказал об открытии границ для путешествий
Дмитрий Медведев
Медведев прокомментировал ситуацию в США
Дмитрий Медведев
Медведев: разногласия с Минском - это ожидания недружественных сил
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:14СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Кировской области
08:12В Новосибирской области выявили 111 новых случаев COVID-19
08:08В Рузе восстановили движение по Волоколамскому шоссе
08:07Первый робот Promobot стал сотрудником пермского МФЦ
07:57Правительство Хабаровского края работает штатно после задержания Фургала
07:55СМИ: в Гонконге закроют школы из-за роста числа случаев COVID-19
07:54В Пензенской области число жертв COVID-19 достигло 60 человек
07:52Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
07:51В Индии число заболевших COVID-19 приблизилось к 800 тысячам человек
07:49В Хабаровском крае могут вернуть жесткие ограничения по COVID-19
07:48Тюменская область вышла в лидеры по индексу промпроизводства в январе-мае
07:46В Пензенской области продлили ограничения по коронавирусу
07:43В Москве Пушкинский музей открывается для посетителей
07:42В Доминикане число случаев COVID-19 превысило 40 тысяч
07:41В США создали группу по борьбе с кибермошенничеством
07:39В Москве откроется масштабная выставка о Нюрнбергском процессе
07:39В Кировской области один человек погиб при хлопке газа в жилом доме
07:39В Кузбассе число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 13
07:36В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
07:35В Киргизии выявили 511 новых случаев COVID-19
Лента новостейМолния