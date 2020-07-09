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Медведев рассказал, как провел карантин
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, что во время карантина из-за пандемии коронавируса он, как и многие россияне, работал, но в... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T11:24
дмитрий медведев
общество
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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дмитрий медведев, общество

Медведев рассказал, как провел карантин

10:11 09.07.2020 (обновлено: 11:24 09.07.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, что во время карантина из-за пандемии коронавируса он, как и многие россияне, работал, но в значительной степени его общение с коллегами происходило по видеоконференцсвязи, при этом, по его словам, работа на посту зампреда Совбеза - интересная, хотя и несколько отличается от того, чем он занимался раньше.

"Как и многие другие граждане нашей страны: с одной стороны, работал, обязанности заместителя председателя Совета Безопасности исполнял. С другой стороны, мне приходилось проводить довольно много времени дома, что на самом деле, наверное, для семьи не самое плохое", - рассказал Медведев в интервью Радио Комсомольская правда, отвечая на вопрос, как он провел два месяца карантина.

Он отметил, что то, чем он занимался в этот период," принципиально ничем не отличалось от того, что было до этого", однако "это были очень непростые, эмоционально сложные дни, месяцы даже".
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"Я проводил совещания, встречался с коллегами, но в значительной степени общение было по видеоконференцсвязи, которая имеет и массу преимуществ, но и определенные недостатки, поскольку в некоторых случаях все-таки требуется непосредственный личный контакт с человеком", - рассказал зампред Совбеза. Он также отметил, что сейчас его работа является менее публичной - если и президент, и председатель правительства должны регулярно рассказывать о том, что делается в стране и какие решения приняты, то для заместителя председателя Совета Безопасности такой необходимости не существует.
"Но это не значит, что эта работа требует меньше трудовых затрат. Круг вопросов, которыми занимается Совет безопасности, очень широк. Это вопросы экономики, экологии, безопасности — борьба с преступностью, с терроризмом, международное взаимодействие. В этом плане, наверное, моя работа несколько отличается от того, что я делал до этого. Но это интересная работа", - заметил Медведев.
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