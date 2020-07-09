Медведев рассказал, как провел карантин

"Я проводил совещания, встречался с коллегами, но в значительной степени общение было по видеоконференцсвязи, которая имеет и массу преимуществ, но и определенные недостатки, поскольку в некоторых случаях все-таки требуется непосредственный личный контакт с человеком", - рассказал зампред Совбеза. Он также отметил, что сейчас его работа является менее публичной - если и президент, и председатель правительства должны регулярно рассказывать о том, что делается в стране и какие решения приняты, то для заместителя председателя Совета Безопасности такой необходимости не существует.