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Медведев надеется, что США справятся с внутренними проблемами
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил надежду, что США удастся справиться с внутренними проблемами, отметив, что пока у них это получается не... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:10
джордж флойд
россия
дмитрий медведев
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353
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джордж флойд, россия, дмитрий медведев, сша, в мире

Медведев надеется, что США справятся с внутренними проблемами

10:10 09.07.2020
86
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил надежду, что США удастся справиться с внутренними проблемами, отметив, что пока у них это получается не очень хорошо.
"Что касается антирасистских выступлений, то расизм является большой проблемой для Соединенных Штатов. У них своя история. И борьба за расовые права – это совершенно нормальное явление. С другой стороны, мы понимаем, во что очень часто превращаются такие выступления. Людям уже абсолютно все равно, какова была причина, они просто возбуждены, особенно в связи с карантином, и начинают громить все, что попадается под руку. И это уже создает совершенно иной криминальный фон и огромное количество проблем", - сказал он в интервью ИД "Комсомольская правда".
"Надеюсь, что Соединенные Штаты смогут с этим справиться. Хотя пока у них это получается не очень хорошо. Говорю об этом абсолютно без злорадства. В конечном счете это отражается на всех. Если есть проблемы в американской экономике, это не дает развиваться мировой экономике", - отметил Медведев.
По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб, когда один из полицейских навалился ему коленом на шею. Движение Black Lives Matter, выступления под лозунгами которого проходили в городах США и многих других странах, ратует за прекращение финансирования полиции и борется за "расовую справедливость", эти акции часто сопровождались беспорядками и погромами.
Вице-президент США Джозеф Байден
10 июня, 01:42
Байден призвал к расовой справедливости в США
200007
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Джордж ФлойдРоссияДмитрий МедведевСШАВ мире
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