Медведев оценил условие США присоединить к СНВ-3 другие страны

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Условие США о присоединении к СНВ-3 других стран делает продление договора практически нежизнеспособным, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Мы готовы продлить договор без всяких условий, на определенные сроки, об этом президент говорил. Но нет, они выдвинули целый ряд новых условий, касающихся, в том числе, присоединения других стран, что делает продление практически нежизнеспособным. Это плохо", - сказал он в интервью ИД "Комсомольская правда".
США настаивают на привлечении КНР к российско-американским переговорам по продлению стратегического договора СНВ-3, Китай заявляет, что не заинтересован в этом.
СНВ-3 вступил в силу в 2011 году. Согласно этому соглашению, стороны обязуются ограничить свои Вооруженные силы 700 носителями ядерного оружия, 1550 боеголовками и 800 пусковыми установками.
СНВ-3 остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года. Россия неоднократная призывала США его продлить, но пока американская администрация не объявляла, намерен ли Вашингтон это сделать.