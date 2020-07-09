Медведев оценил условие США присоединить к СНВ-3 другие страны

"Мы готовы продлить договор без всяких условий, на определенные сроки, об этом президент говорил. Но нет, они выдвинули целый ряд новых условий, касающихся, в том числе, присоединения других стран, что делает продление практически нежизнеспособным. Это плохо", - сказал он в интервью ИД "Комсомольская правда".