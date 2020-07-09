Медведев прокомментировал ситуацию с горящими лесами в Сибири

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Уголовные дела по лесным пожарам в Сибири прошлым летом расследуются и результаты будут, но далеко не все произошедшее было связано с халатностью, есть и природные факторы, рассказал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"Если говорить о лесных пожарах, это было серьезным испытанием прошлого года. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел, в том числе из-за пожаров в Красноярском крае и в некоторых других краях, отдельные лица привлечены к уголовной ответственности. Далеко не все, что происходило, было связано с халатностью, есть и просто природные факторы, с которыми мы пока даже и бороться-то не очень умеем. Но расследования идут и, я уверен, будут результаты", - сказал он в интервью ИД "Комсомольская правда".
Он также рассказал о борьбе с коррупцией в России. "Если говорить о концепции противодействия коррупции, она реализуется, цифры привлечения к ответственности различных лиц, включая высших должностных, весьма впечатляющие", - отметил Медведев.
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