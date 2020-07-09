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Медведев прокомментировал ситуацию с горящими лесами в Сибири
Уголовные дела по лесным пожарам в Сибири прошлым летом расследуются и результаты будут, но далеко не все произошедшее было связано с халатностью, есть и... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:20
дмитрий медведев
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353
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дмитрий медведев

Медведев прокомментировал ситуацию с горящими лесами в Сибири

10:09 09.07.2020 (обновлено: 10:20 09.07.2020)
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© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
Тушение лесных пожаров. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Уголовные дела по лесным пожарам в Сибири прошлым летом расследуются и результаты будут, но далеко не все произошедшее было связано с халатностью, есть и природные факторы, рассказал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

"Если говорить о лесных пожарах, это было серьезным испытанием прошлого года. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел, в том числе из-за пожаров в Красноярском крае и в некоторых других краях, отдельные лица привлечены к уголовной ответственности. Далеко не все, что происходило, было связано с халатностью, есть и просто природные факторы, с которыми мы пока даже и бороться-то не очень умеем. Но расследования идут и, я уверен, будут результаты", - сказал он в интервью ИД "Комсомольская правда".

Он также рассказал о борьбе с коррупцией в России. "Если говорить о концепции противодействия коррупции, она реализуется, цифры привлечения к ответственности различных лиц, включая высших должностных, весьма впечатляющие", - отметил Медведев.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
18 июня, 05:35
В России за сутки потушили 51 лесной пожар
200007
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