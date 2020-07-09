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Медведев рассказал об отношениях с Путиным
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев рассказал об общении с президентом страны Владимиром Путиным, отметив, что у них по-прежнему сохраняются добрые... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:08
дмитрий медведев
единая россия
владимир путин
политика
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У Медведева всё хорошо ! Как то даже сразу отлегло....
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2020
РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
дмитрий медведев, единая россия, владимир путин, политика

Медведев рассказал об отношениях с Путиным

10:08 09.07.2020
27758
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Государственного совета по вопросам аграрной политики
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Государственного совета по вопросам аграрной политики
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев рассказал об общении с президентом страны Владимиром Путиным, отметив, что у них по-прежнему сохраняются добрые товарищеские отношения и "всё хорошо".
"Этот вопрос я слышу не первый год. И отвечаю на него приблизительно одинаково. У нас по-прежнему добрые товарищеские отношения", — сказал он в интервью ИД "КП", отвечая на вопрос об отношениях с Путиным и о том, стали ли они чаще или реже общаться после ухода Медведева с поста премьера.
Он отметил, что президент — первое лицо в стране, а сам он сейчас является его заместителем, который отвечает за функционирование Совбеза, за обеспечение вопросов безопасности.
"Ровно поэтому мы регулярно общаемся в различных форматах, обсуждаем самые разные вопросы в сфере безопасности, в узком смысле слова, и экономические вопросы, и социальные", — добавил зампред СБ.
Дмитрий Медведев во время интервью издательскому дому Комсомольская правда
Вчера, 10:04
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Он упомянул, что и как председатель "Единой России" периодически обращается к президенту по партийной проблематике.
"Особенно когда речь шла о подготовке предложений по поддержке экономики, социальной сферы, по некоторым вопросам труда, занятости. Такие предложения я готовил не только как заместитель председателя Совета Безопасности, но и как руководитель партии. И по этой теме мы тоже общались. Так что все в порядке. Все хорошо", — заверил Медведев.
341063757
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Дмитрий МедведевЕдиная РоссияВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
У Медведева всё хорошо ! Как то даже сразу отлегло....
9 июля, 11:54
Яннис Янаков
5261413
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