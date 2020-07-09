Медведев рассказал об отношениях с Путиным

Он отметил, что президент — первое лицо в стране, а сам он сейчас является его заместителем, который отвечает за функционирование Совбеза, за обеспечение вопросов безопасности.

"Особенно когда речь шла о подготовке предложений по поддержке экономики, социальной сферы, по некоторым вопросам труда, занятости. Такие предложения я готовил не только как заместитель председателя Совета Безопасности, но и как руководитель партии. И по этой теме мы тоже общались. Так что все в порядке. Все хорошо", — заверил Медведев.