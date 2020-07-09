https://ria.ru/20200709/1574095202.html
Медведев рассказал об отношениях с Путиным
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев рассказал об общении с президентом страны Владимиром Путиным, отметив, что у них по-прежнему сохраняются добрые... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:08
2020-07-09T10:08
дмитрий медведев
единая россия
владимир путин
политика
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https://ria.ru/20200709/1574094868.html
Яннис Янаков
У Медведева всё хорошо ! Как то даже сразу отлегло....
40
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, единая россия, владимир путин, политика
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости.
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев
рассказал об общении с президентом страны Владимиром Путиным
, отметив, что у них по-прежнему сохраняются добрые товарищеские отношения и "всё хорошо".
"Этот вопрос я слышу не первый год. И отвечаю на него приблизительно одинаково. У нас по-прежнему добрые товарищеские отношения", — сказал он в интервью
ИД "КП", отвечая на вопрос об отношениях с Путиным и о том, стали ли они чаще или реже общаться после ухода Медведева с поста премьера.
Он отметил, что президент — первое лицо в стране, а сам он сейчас является его заместителем, который отвечает за функционирование Совбеза, за обеспечение вопросов безопасности.
"Ровно поэтому мы регулярно общаемся в различных форматах, обсуждаем самые разные вопросы в сфере безопасности, в узком смысле слова, и экономические вопросы, и социальные", — добавил зампред СБ.
Он упомянул, что и как председатель "Единой России
" периодически обращается к президенту по партийной проблематике.
"Особенно когда речь шла о подготовке предложений по поддержке экономики, социальной сферы, по некоторым вопросам труда, занятости. Такие предложения я готовил не только как заместитель председателя Совета Безопасности, но и как руководитель партии. И по этой теме мы тоже общались. Так что все в порядке. Все хорошо", — заверил Медведев.