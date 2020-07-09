Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200709/1574095111.html
Медведев прокомментировал ситуацию в США
Америка привыкла ощущать себя великой нацией, зачастую принимающей решения в том числе в отношении целых государств, сейчас у них весьма непростая внутренняя... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:08
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
дмитрий медведев
сша
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/137451/09/1374510997_0:0:2840:1598_1400x0_80_0_0_fdb964a0dd8e75adf1b984677c80936c.jpg
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/137451/09/1374510997_0:0:2840:1598_1400x0_80_0_0_fdb964a0dd8e75adf1b984677c80936c.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/137451/09/1374510997_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_15e1f61a475d423b73cd8c02d58dd6d0.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/137451/09/1374510997_335:0:2383:2048_1400x0_80_0_0_69274eef3a40c61918a641a2cb365f72.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, дмитрий медведев, сша, политика

Медведев прокомментировал ситуацию в США

10:08 09.07.2020
239
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Америка привыкла ощущать себя великой нацией, зачастую принимающей решения в том числе в отношении целых государств, сейчас у них весьма непростая внутренняя ситуация, им можно просто посочувствовать, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Америка привыкла ощущать себя самой крупной экономикой мира, великой нацией, которая принимает решения прямо или косвенно в отношении не только отдельных людей, но зачастую и целых государств, которые являются их сателлитами, их союзниками или входят в периметр их интересов. Сейчас у них, действительно, весьма непростая внутренняя ситуация. Им можно просто посочувствовать", - сказал он в интервью ИД "Комсомольская правда".
420007
Обсудить 0
Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаДмитрий МедведевСШАПолитика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Государственного совета по вопросам аграрной политики
Медведев рассказал об отношениях с Путиным
Дмитрий Медведев
Медведев рассказал, чем занимается его сын
Дмитрий Медведев
Медведев оценил миграционную ситуацию в России
Дмитрий Медведев
Медведев оценил условие США присоединить к СНВ-3 другие страны
Тушение лесных пожаров
Медведев прокомментировал ситуацию с горящими лесами в Сибири
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Медведев оценил шансы Трампа на переизбрание
Дмитрий Медведев
Медведев оценил итоги голосования по поправкам в Конституцию
Дмитрий Медведев во время интервью издательскому дому Комсомольская правда
Медведев дал лайфхак желающим стать президентом
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Медведев: Россия на фоне COVID-19 смогла поддержать целые отрасли
Дмитрий Медведев
Медведев надеется, что США справятся с внутренними проблемами
Президент РФ Владимир Путин
Путин поздравил коллектив Музея истории Сочи с юбилеем
Дмитрий Медведев
Медведев рассказал, что пока не планировал отпуск
Дмитрий Медведев принимает участие в виртуальном Петербургском международном юридическом форуме 9 1/2: Законы коронавируса
Медведев назвал самые тяжелые моменты премьерства
Дмитрий Медведев
Медведев рассказал, будет ли делать прививку от COVID-19
Дмитрий Медведев
Медведев: разногласия с Минском - это ожидания недружественных сил
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:14СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Кировской области
08:12В Новосибирской области выявили 111 новых случаев COVID-19
08:08В Рузе восстановили движение по Волоколамскому шоссе
08:07Первый робот Promobot стал сотрудником пермского МФЦ
07:57Правительство Хабаровского края работает штатно после задержания Фургала
07:55СМИ: в Гонконге закроют школы из-за роста числа случаев COVID-19
07:54В Пензенской области число жертв COVID-19 достигло 60 человек
07:52Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
07:51В Индии число заболевших COVID-19 приблизилось к 800 тысячам человек
07:49В Хабаровском крае могут вернуть жесткие ограничения по COVID-19
07:48Тюменская область вышла в лидеры по индексу промпроизводства в январе-мае
07:46В Пензенской области продлили ограничения по коронавирусу
07:43В Москве Пушкинский музей открывается для посетителей
07:42В Доминикане число случаев COVID-19 превысило 40 тысяч
07:41В США создали группу по борьбе с кибермошенничеством
07:39В Москве откроется масштабная выставка о Нюрнбергском процессе
07:39В Кировской области один человек погиб при хлопке газа в жилом доме
07:39В Кузбассе число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 13
07:36В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
07:35В Киргизии выявили 511 новых случаев COVID-19
Лента новостейМолния