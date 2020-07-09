https://ria.ru/20200709/1574095111.html
Медведев прокомментировал ситуацию в США
Америка привыкла ощущать себя великой нацией, зачастую принимающей решения в том числе в отношении целых государств, сейчас у них весьма непростая внутренняя... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:08
2020-07-09T10:08
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
дмитрий медведев
сша
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/137451/09/1374510997_0:0:2840:1598_1400x0_80_0_0_fdb964a0dd8e75adf1b984677c80936c.jpg
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/137451/09/1374510997_0:0:2840:1598_1400x0_80_0_0_fdb964a0dd8e75adf1b984677c80936c.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/137451/09/1374510997_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_15e1f61a475d423b73cd8c02d58dd6d0.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/137451/09/1374510997_335:0:2383:2048_1400x0_80_0_0_69274eef3a40c61918a641a2cb365f72.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, дмитрий медведев, сша, политика