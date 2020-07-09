https://ria.ru/20200709/1574095049.html
Медведев оценил миграционную ситуацию в России
Ситуация с мигрантами в России на фоне ограничений из-за коронавируса управляемая, но она тревожит, и со стороны МВД и ФСБ этому уделяется значительное... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:07
2020-07-09T10:07
дмитрий медведев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155358/55/1553585522_0:0:2944:1656_1400x0_80_0_0_c27f39b23b152839ad08cc56ddcbcdad.jpg
https://ria.ru/20200617/1573039491.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155358/55/1553585522_0:0:2944:1656_1400x0_80_0_0_c27f39b23b152839ad08cc56ddcbcdad.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155358/55/1553585522_49:0:2780:2048_1400x0_80_0_0_4e269c86f861a3f560e7ead9f0846a67.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155358/55/1553585522_390:0:2438:2048_1400x0_80_0_0_3efdb6ec73997a0815c3e9772d1074e7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости.
Ситуация с мигрантами в России на фоне ограничений из-за коронавируса управляемая, но она тревожит, и со стороны МВД и ФСБ
этому уделяется значительное внимание, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
.
Он отметил, что сейчас ни одна развитая страна в мире не обходится без мигрантов, которые приезжают работать, и это важно для экономики. Однако, как отметил Медведев, это должен быть цивилизованный труд, мигранты должны быть адаптированы, знать русский язык, иметь образовательную подготовку и не должны ночевать на улице.
"Это сложная задача, мы ею занимаемся по линии Совета безопасности. Пандемия, конечно, очень обострила ситуацию. Часть приехавших лишились работы, а обратно домой их принимать не хотели. Это такая гремучая смесь. В принципе, ситуация управляемая, но она тревожит. И, не скрою, внимание Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности, некоторых других структур этому вопросу уделяется значительное", - сказал он в интервью ИД "Комсомольская правда".
Говоря о преступлениях, которые совершаются мигрантами, Медведев отметил, что уровень преступности не отличается от прошлогоднего. "Уровень преступлений, совершенных мигрантами, практически не отличается от того, что было год назад. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше, но всплеска нет. Просто нужно держать ситуацию под контролем", - считает он.