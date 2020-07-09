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Медведев оценил миграционную ситуацию в России
Ситуация с мигрантами в России на фоне ограничений из-за коронавируса управляемая, но она тревожит, и со стороны МВД и ФСБ этому уделяется значительное... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:07
дмитрий медведев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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дмитрий медведев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество

Медведев оценил миграционную ситуацию в России

10:07 09.07.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанк Дмитрий Медведев
 Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Ситуация с мигрантами в России на фоне ограничений из-за коронавируса управляемая, но она тревожит, и со стороны МВД и ФСБ этому уделяется значительное внимание, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он отметил, что сейчас ни одна развитая страна в мире не обходится без мигрантов, которые приезжают работать, и это важно для экономики. Однако, как отметил Медведев, это должен быть цивилизованный труд, мигранты должны быть адаптированы, знать русский язык, иметь образовательную подготовку и не должны ночевать на улице.

"Это сложная задача, мы ею занимаемся по линии Совета безопасности. Пандемия, конечно, очень обострила ситуацию. Часть приехавших лишились работы, а обратно домой их принимать не хотели. Это такая гремучая смесь. В принципе, ситуация управляемая, но она тревожит. И, не скрою, внимание Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности, некоторых других структур этому вопросу уделяется значительное", - сказал он в интервью ИД "Комсомольская правда".

Говоря о преступлениях, которые совершаются мигрантами, Медведев отметил, что уровень преступности не отличается от прошлогоднего. "Уровень преступлений, совершенных мигрантами, практически не отличается от того, что было год назад. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше, но всплеска нет. Просто нужно держать ситуацию под контролем", - считает он.
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