Медведев оценил миграционную ситуацию в России

"Это сложная задача, мы ею занимаемся по линии Совета безопасности. Пандемия, конечно, очень обострила ситуацию. Часть приехавших лишились работы, а обратно домой их принимать не хотели. Это такая гремучая смесь. В принципе, ситуация управляемая, но она тревожит. И, не скрою, внимание Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности, некоторых других структур этому вопросу уделяется значительное", - сказал он в интервью ИД "Комсомольская правда".