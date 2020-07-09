Медведев рассказал, что пока не планировал отпуск

"Я знаю цены на отдых в Сочи. Они высокие, и дело даже не в пандемии. Сочи позиционируют себя как большой респектабельный курорт. По-хорошему, на любом курорте должны быть цены приемлемые для наших граждан, гостиницы должны быть разного уровня. Ну, и нужна точечная поддержка отдельных граждан, которые едут отдыхать. В противном случае, когда откроются границы, а они рано или поздно откроются, большой поток наших людей устремится, как всегда, за границу, в ту же самую Турцию", - сказал он.