Медведев рассказал, что пока не планировал отпуск

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев признался, что пока не планировал свой отпуск, но ему хотелось бы побывать на море, как и другим, но цены на отдых в России должны быть приемлемы, чтобы граждане могли там отдыхать.
"Я пока ничего не планировал. Мне бы хотелось, как, думаю, и довольно большому количеству наших людей, побывать на море. Но поживем – увидим. Сейчас я пока работаю", - сказал он в интервью издательскому дому "Комсомольская правда".
Он также высказался о мерах поддержки россиян, чтобы они могли позволить себе отдых, в том числе на сочинских курортах.
"Я знаю цены на отдых в Сочи. Они высокие, и дело даже не в пандемии. Сочи позиционируют себя как большой респектабельный курорт. По-хорошему, на любом курорте должны быть цены приемлемые для наших граждан, гостиницы должны быть разного уровня. Ну, и нужна точечная поддержка отдельных граждан, которые едут отдыхать. В противном случае, когда откроются границы, а они рано или поздно откроются, большой поток наших людей устремится, как всегда, за границу, в ту же самую Турцию", - сказал он.
Медведев также высказался насчет предложения давать субсидии на часть путевки на детский отдых в России.
"Мне кажется, это хорошее предложение, нужно только, как принято говорить среди финансистов, найти источник. Недавно я проводил совещание по партийной линии о развитии туристической отрасли. Мы как раз обсуждали, как поддержать, в том числе, многодетные семьи, которым труднее всего купить билеты и путевки", - сказал он.