Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200709/1574095013.html
Медведев рассказал, что пока не планировал отпуск
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев признался, что пока не планировал свой отпуск, но ему хотелось бы побывать на море, как и другим, но цены на отдых в РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:20
дмитрий медведев
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573103680_0:171:3021:1870_1400x0_80_0_0_0e97e93d5a3649b2f069a60bc4e4e4e9.jpg
https://ria.ru/20200708/1574058638.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573103680_0:171:3021:1870_1400x0_80_0_0_0e97e93d5a3649b2f069a60bc4e4e4e9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573103680_194:0:2925:2048_1400x0_80_0_0_831f1a2f4f89eae6866aeb1be6c10b05.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573103680_535:0:2583:2048_1400x0_80_0_0_5b978717070224cc7523d7825e5a1f80.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий медведев, общество

Медведев рассказал, что пока не планировал отпуск

10:06 09.07.2020 (обновлено: 10:20 09.07.2020)
97
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев . Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев признался, что пока не планировал свой отпуск, но ему хотелось бы побывать на море, как и другим, но цены на отдых в России должны быть приемлемы, чтобы граждане могли там отдыхать.
"Я пока ничего не планировал. Мне бы хотелось, как, думаю, и довольно большому количеству наших людей, побывать на море. Но поживем – увидим. Сейчас я пока работаю", - сказал он в интервью издательскому дому "Комсомольская правда".
Он также высказался о мерах поддержки россиян, чтобы они могли позволить себе отдых, в том числе на сочинских курортах.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
8 июля, 14:21
Матвиенко оценила вероятность пожизненного сенаторства Медведева
"Я знаю цены на отдых в Сочи. Они высокие, и дело даже не в пандемии. Сочи позиционируют себя как большой респектабельный курорт. По-хорошему, на любом курорте должны быть цены приемлемые для наших граждан, гостиницы должны быть разного уровня. Ну, и нужна точечная поддержка отдельных граждан, которые едут отдыхать. В противном случае, когда откроются границы, а они рано или поздно откроются, большой поток наших людей устремится, как всегда, за границу, в ту же самую Турцию", - сказал он.
Медведев также высказался насчет предложения давать субсидии на часть путевки на детский отдых в России.
"Мне кажется, это хорошее предложение, нужно только, как принято говорить среди финансистов, найти источник. Недавно я проводил совещание по партийной линии о развитии туристической отрасли. Мы как раз обсуждали, как поддержать, в том числе, многодетные семьи, которым труднее всего купить билеты и путевки", - сказал он.
110006
Обсудить 0
Дмитрий МедведевОбщество
Рекомендуем
Дмитрий Медведев
Медведев оценил миграционную ситуацию в России
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Медведев рассказал, как провел карантин
Дмитрий Медведев
Медведев прокомментировал ситуацию в США
Участники протестов и полицейские в Белграде после введения комендантского часа
При беспорядках в Белграде пострадали 36 человек
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Государственного совета по вопросам аграрной политики
Медведев рассказал об отношениях с Путиным
Дмитрий Медведев
Медведев: разногласия с Минском - это ожидания недружественных сил
Тушение лесных пожаров
Медведев прокомментировал ситуацию с горящими лесами в Сибири
Дмитрий Медведев
Медведев рассказал, что легко отожмется 50 раз
Дмитрий Медведев принимает участие в виртуальном Петербургском международном юридическом форуме 9 1/2: Законы коронавируса
Медведев назвал самые тяжелые моменты премьерства
Дмитрий Медведев
Медведев надеется, что США справятся с внутренними проблемами
Дмитрий Медведев во время интервью издательскому дому Комсомольская правда
Медведев дал лайфхак желающим стать президентом
Дмитрий Медведев
Медведев оценил условие США присоединить к СНВ-3 другие страны
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время военного парада
Медведев рассказал, когда в последний раз ходил на рок-концерт
Дмитрий Медведев
Медведев оценил возможность продления СНВ-З
Дмитрий Медведев
Медведев рассказал, будет ли делать прививку от COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:14СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Кировской области
08:12В Новосибирской области выявили 111 новых случаев COVID-19
08:08В Рузе восстановили движение по Волоколамскому шоссе
08:07Первый робот Promobot стал сотрудником пермского МФЦ
07:57Правительство Хабаровского края работает штатно после задержания Фургала
07:55СМИ: в Гонконге закроют школы из-за роста числа случаев COVID-19
07:54В Пензенской области число жертв COVID-19 достигло 60 человек
07:52Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
07:51В Индии число заболевших COVID-19 приблизилось к 800 тысячам человек
07:49В Хабаровском крае могут вернуть жесткие ограничения по COVID-19
07:48Тюменская область вышла в лидеры по индексу промпроизводства в январе-мае
07:46В Пензенской области продлили ограничения по коронавирусу
07:43В Москве Пушкинский музей открывается для посетителей
07:42В Доминикане число случаев COVID-19 превысило 40 тысяч
07:41В США создали группу по борьбе с кибермошенничеством
07:39В Москве откроется масштабная выставка о Нюрнбергском процессе
07:39В Кировской области один человек погиб при хлопке газа в жилом доме
07:39В Кузбассе число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 13
07:36В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
07:35В Киргизии выявили 511 новых случаев COVID-19
Лента новостейМолния