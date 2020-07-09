При беспорядках в Белграде пострадали 36 человек

Участники протестов и полицейские в Белграде после введения комендантского часа

БЕЛГРАД, 9 июл – РИА Новости. При беспорядках в столице При беспорядках в столице Сербии в ночь на четверг различные травмы получили 36 человек, из которых 19 – сотрудники полиции, сообщила служба скорой помощи.

Министр внутренних дел Небойша Стефанович на ночном брифинге рассказ о 10 раненых полицейских, у одного из которых, по его словам, "были сломаны обе ноги", но не уточнил, где именно сотрудник получил такую травму. На предыдущих протестах со вторника на среду пострадали 43 полицейских и около двух десятков граждан.

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"Пострадали 19 полицейских и 17 демонстрантов, тяжелых травм среди них нет", - заявила доктор Ивана Стефанович из белградской службы скорой помощи в эфире национального телевидения.

По ее словам, одного из сотрудников МВД сбила машина.

В среду в ряде городов Сербии прошли антиправительственные акции. Протестующие выражали недовольство нынешней эпидемиологической ситуацией в стране и действиями властей по противодействию распространению коронавируса, требовали предоставления "правдивых" сведений о жертвах COVID-19 и ругали политику президента Александар Вучича. Некоторые демонстранты пели национальные песни и требовали от властей защитить Косово

Нападению, по данным национального телеканала РТС, со стороны протестующих подверглись и его сотрудники. В городе Нови-Сад злоумышленники уничтожили камеру и повредили руку оператору телеканала. В Нише демонстранты также разбили камеру съемочной группы и ранили в голову оператора.