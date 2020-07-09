https://ria.ru/20200709/1574094972.html
При беспорядках в Белграде пострадали 36 человек
При беспорядках в столице Сербии в ночь на четверг различные травмы получили 36 человек, из которых 19 – сотрудники полиции, сообщила служба скорой помощи. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:06
2020-07-09T11:49
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РИА Новости
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Разгон протестующих у здания парламента в Белграде
Протестующих у здания парламента в Белграде разогнали с использованием кавалерии и бронеавтомобилей. Где-то полицейских остановили лики святых.
2020-07-09T10:06
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, сербия, в мире
БЕЛГРАД, 9 июл – РИА Новости.
При беспорядках в столице Сербии
в ночь на четверг различные травмы получили 36 человек, из которых 19 – сотрудники полиции, сообщила служба скорой помощи.
Министр внутренних дел Небойша Стефанович
на ночном брифинге рассказ о 10 раненых полицейских, у одного из которых, по его словам, "были сломаны обе ноги", но не уточнил, где именно сотрудник получил такую травму. На предыдущих протестах со вторника на среду пострадали 43 полицейских и около двух десятков граждан.
"Пострадали 19 полицейских и 17 демонстрантов, тяжелых травм среди них нет", - заявила доктор Ивана Стефанович из белградской службы скорой помощи в эфире национального телевидения.
По ее словам, одного из сотрудников МВД сбила машина.
В среду в ряде городов Сербии прошли антиправительственные акции. Протестующие выражали недовольство нынешней эпидемиологической ситуацией в стране и действиями властей по противодействию распространению коронавируса, требовали предоставления "правдивых" сведений о жертвах COVID-19 и ругали политику президента Александар Вучича. Некоторые демонстранты пели национальные песни и требовали от властей защитить Косово
.
Нападению, по данным национального телеканала РТС, со стороны протестующих подверглись и его сотрудники. В городе Нови-Сад злоумышленники уничтожили камеру и повредили руку оператору телеканала. В Нише демонстранты также разбили камеру съемочной группы и ранили в голову оператора.
Как указали РИА Новости в МВД Сербии, данные по числу задержанных будут обнародованы лишь в четверг, ночью полиция продолжила выявлять нарушителей.