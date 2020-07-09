Медведев: разногласия с Минском - это ожидания недружественных сил

"Ну, а про Беларусь - это, скорее, ожидания всякого рода недружественных нам сил, высказывания различных политологов. Иногда это подогревается и отдельными сентенциями руководителей, конечно. Но в целом у нас с Белоруссией особые – союзнические отношения", - заявил Медведев в интервью издательскому дому " КП ", отвечая на вопрос о том, что нужно сделать, чтобы окончательно не поссориться с белорусами.

"У нас Союзное государство. Мы интеграцией занимаемся. Да, этот процесс идет непросто. Да, мы спорим иногда по ценам на газ, нефть, какие-то там обиды возникают. Но в целом это рабочий процесс. Мы с белорусами, по сути, один народ. Это очень близкие наши друзья. Я надеюсь, что все будет в порядке", - продолжил зампред Совбеза.