https://ria.ru/20200709/1574094926.html
Медведев: разногласия с Минском - это ожидания недружественных сил
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев уверен, что разногласия России и Белоруссии - это только ожидания недружественных сил, иногда подогреваемые... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:04
2020-07-09T10:21
дмитрий медведев
александр лукашенко
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572703179_0:140:2977:1815_1400x0_80_0_0_410c5f7575ccb2d33b319b319e9ea377.jpg
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572703179_0:140:2977:1815_1400x0_80_0_0_410c5f7575ccb2d33b319b319e9ea377.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572703179_188:0:2919:2048_1400x0_80_0_0_8aaf4577faa351e140cd20d5d9ef4da4.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572703179_529:0:2577:2048_1400x0_80_0_0_905706ccfedddea58af509b5df81f959.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, александр лукашенко, белоруссия
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
уверен, что разногласия России и Белоруссии
- это только ожидания недружественных сил, иногда подогреваемые отдельными сентенциями руководителей, две страны связывают особые союзнические отношения, а споры являются частью рабочего процесса.
"Ну, а про Беларусь - это, скорее, ожидания всякого рода недружественных нам сил, высказывания различных политологов. Иногда это подогревается и отдельными сентенциями руководителей, конечно. Но в целом у нас с Белоруссией особые – союзнические отношения", - заявил Медведев в интервью издательскому дому "КП", отвечая на вопрос о том, что нужно сделать, чтобы окончательно не поссориться с белорусами.
Он отметил, что Россия и Белоруссия вместе внесли большой вклад в развитие этих отношений.
"У нас Союзное государство. Мы интеграцией занимаемся. Да, этот процесс идет непросто. Да, мы спорим иногда по ценам на газ, нефть, какие-то там обиды возникают. Но в целом это рабочий процесс. Мы с белорусами, по сути, один народ. Это очень близкие наши друзья. Я надеюсь, что все будет в порядке", - продолжил зампред Совбеза.
На просьбу уточнить, не усложнится ли этот рабочий процесс, если действующего президента республики Александра Лукашенко
не переизберут в августе, Медведев предложил: "Давайте дождемся результатов".
"Решение за народом Республики Беларусь. Это так же, как с (президентом США Дональдом) Трампом. Народ даст ответ на вопрос о том, кто будет управлять государством. Беларусь – это особая для нас страна, наш союзник", - заключил он.