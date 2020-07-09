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Медведев: разногласия с Минском - это ожидания недружественных сил
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев уверен, что разногласия России и Белоруссии - это только ожидания недружественных сил, иногда подогреваемые... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:21
дмитрий медведев
александр лукашенко
белоруссия
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дмитрий медведев, александр лукашенко, белоруссия

Медведев: разногласия с Минском - это ожидания недружественных сил

10:04 09.07.2020 (обновлено: 10:21 09.07.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев . Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев уверен, что разногласия России и Белоруссии - это только ожидания недружественных сил, иногда подогреваемые отдельными сентенциями руководителей, две страны связывают особые союзнические отношения, а споры являются частью рабочего процесса.

"Ну, а про Беларусь - это, скорее, ожидания всякого рода недружественных нам сил, высказывания различных политологов. Иногда это подогревается и отдельными сентенциями руководителей, конечно. Но в целом у нас с Белоруссией особые – союзнические отношения", - заявил Медведев в интервью издательскому дому "КП", отвечая на вопрос о том, что нужно сделать, чтобы окончательно не поссориться с белорусами.

Он отметил, что Россия и Белоруссия вместе внесли большой вклад в развитие этих отношений.
"У нас Союзное государство. Мы интеграцией занимаемся. Да, этот процесс идет непросто. Да, мы спорим иногда по ценам на газ, нефть, какие-то там обиды возникают. Но в целом это рабочий процесс. Мы с белорусами, по сути, один народ. Это очень близкие наши друзья. Я надеюсь, что все будет в порядке", - продолжил зампред Совбеза.
На просьбу уточнить, не усложнится ли этот рабочий процесс, если действующего президента республики Александра Лукашенко не переизберут в августе, Медведев предложил: "Давайте дождемся результатов".
"Решение за народом Республики Беларусь. Это так же, как с (президентом США Дональдом) Трампом. Народ даст ответ на вопрос о том, кто будет управлять государством. Беларусь – это особая для нас страна, наш союзник", - заключил он.
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Дмитрий МедведевАлександр ЛукашенкоБелоруссия
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