Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200709/1574094868.html
Медведев дал лайфхак желающим стать президентом
Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев дал совет тем, кто хочет стать президентом. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T11:43
дмитрий медведев
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574101722_0:108:2935:1759_1400x0_80_0_0_85f7d8226472300a30e2b0a9129ab527.jpg
https://ria.ru/20200709/1574095202.html
https://ria.ru/20200709/1574095391.html
Как же он тогда им был? Решительно не понимаю!
87
Прошу перевести на понятный русский не только слово ЛАЙФХАК, но и суть всего высказывания.
87
45
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574101722_0:108:2935:1759_1400x0_80_0_0_85f7d8226472300a30e2b0a9129ab527.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574101722_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_8255327842409723c6c928e156704451.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574101722_188:0:2236:2048_1400x0_80_0_0_95ccdf8c799a8b6c66d290c5f37c27c3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий медведев, политика

Медведев дал лайфхак желающим стать президентом

10:04 09.07.2020 (обновлено: 11:43 09.07.2020)
18199
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев во время интервью издательскому дому "Комсомольская правда"
Дмитрий Медведев во время интервью издательскому дому Комсомольская правда
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев дал совет тем, кто хочет стать президентом.

"В любой должности, а тем более в должности президента, самое главное — это работать по-серьезному, принимать взвешенные решения, ответственно относиться к своим обязанностям. Мне кажется, это главное качество для любого человека. Работоспособность и сила воли для того, чтобы достигнуть успехов. И на государственной должности, и в любой другой деятельности. Вот такой лайфхак", — сказал бывший президент и премьер-министр в интервью "Комсомольской правде".

На вопрос, кем сложнее работать — главой государства, правительства или же заместителем председателя Совбеза, Медведев отметил, что "президент — человек, который отвечает вообще за всю страну" и "в этом смысле это самая сложная работа".
"Председатель правительства — у него тоже огромный объем работы. И если говорить о количестве тяжелой рутины, то, поскольку я был и президентом, и председателем правительства, могу сказать, что у премьера ее больше даже. А заместитель председателя Совета безопасности — это все-таки немножко другая работа. Я еще не так долго этим занимаюсь. Тут тоже есть и свои вызовы и свои сложности", — рассказал он.
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Государственного совета по вопросам аграрной политики
Вчера, 10:08
Медведев рассказал об отношениях с Путиным
При этом среди наиболее сложных моментов на посту премьера, по мнению Медведева, были экономические кризисы, санкции и принятие непопулярных решений, таких как повышение пенсионного возраста.

"Ну вот сейчас — цены на энергоносители и коронавирус. А некоторое время назад, когда я был председателем правительства, — цены на энергоносители, которые тоже вместе с другим сырьем ушли вниз, и санкции, введенные в отношении нашей страны", — уточнил зампредседателя Совбеза.

Однако, по словам Медведева, Россия приспособилась к санкциям, и все эксперты, в том числе западные, признали, что эти меры почти никак не повлияли на экономику страны.
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время военного парада
Вчера, 10:11
Медведев рассказал, как провел карантин
60963519367
Обсудить 45
Дмитрий МедведевПолитика
Популярные комментарии
Как же он тогда им был? Решительно не понимаю!
9 июля, 10:40
MSMaksim S
51272412
Прошу перевести на понятный русский не только слово ЛАЙФХАК, но и суть всего высказывания.
9 июля, 10:49
zarem_td
7780002
Рекомендуем
Иван Сафронов в Лефортовском суде
Почему "наши" люди в принципе не могут быть предателями Родины?
Глава Национального банка Украины Яков Смолий на заседании Верховной Рады
"Не давайте денег Украине, пока она не сдастся"
Генеральный директор Amazon Джефф Безос
Состояние самого богатого в мире человека вновь обновило рекорд
Участники протестов и полицейские в Белграде после введения комендантского часа
В Минобороны Сербии беспорядки назвали попыткой начать гражданскую войну
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Возвращение к изоляции. Кому грозит новый карантин
Американские танки Абрамс в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019
"Замыслили недоброе": зачем НАТО наращивает войска у российских границ
Пассажиры на платформе Курского вокзала в Москве
В Москве с 13 июля отменяют масочный режим на улицах
Приборная панель автомобиля
Женщину оштрафовали за езду со скоростью 703 километра в час
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Источник сообщил о задержании депутатов Хабаровской думы по делу Фургала
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Бурная молодость: за что задержали губернатора Хабаровского края
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
Россия будет восстанавливать авиасообщение с другими странами в два этапа
Статуя Фемиды в суде
Питерского реаниматолога осудили за изнасилования пациенток под наркозом
Актер Михаил Ефремов
Адвокат семьи Захарова заявил о "подковерной игре" в деле Ефремова
Президент США Дональд Трамп на заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Хакберри, США
Не выдержал конкуренции: Европа и Азия отказываются от американского СПГ
Полиция в Паттайе
В Паттайе нашли тело россиянина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:14СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Кировской области
08:12В Новосибирской области выявили 111 новых случаев COVID-19
08:08В Рузе восстановили движение по Волоколамскому шоссе
08:07Первый робот Promobot стал сотрудником пермского МФЦ
07:57Правительство Хабаровского края работает штатно после задержания Фургала
07:55СМИ: в Гонконге закроют школы из-за роста числа случаев COVID-19
07:54В Пензенской области число жертв COVID-19 достигло 60 человек
07:52Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
07:51В Индии число заболевших COVID-19 приблизилось к 800 тысячам человек
07:49В Хабаровском крае могут вернуть жесткие ограничения по COVID-19
07:48Тюменская область вышла в лидеры по индексу промпроизводства в январе-мае
07:46В Пензенской области продлили ограничения по коронавирусу
07:43В Москве Пушкинский музей открывается для посетителей
07:42В Доминикане число случаев COVID-19 превысило 40 тысяч
07:41В США создали группу по борьбе с кибермошенничеством
07:39В Москве откроется масштабная выставка о Нюрнбергском процессе
07:39В Кировской области один человек погиб при хлопке газа в жилом доме
07:39В Кузбассе число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 13
07:36В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
07:35В Киргизии выявили 511 новых случаев COVID-19
Лента новостейМолния