Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200709/1574094668.html
Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АСИ
Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:15
агентство стратегических инициатив (аси)
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574107930_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_8bbec3a0db2fb3beb00cc6dce7a36bdc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
LIVE: Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
LIVE: Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
2020-07-09T14:09
true
PT139M06S
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574107930_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_8bbec3a0db2fb3beb00cc6dce7a36bdc.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574107930_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_b3666509d9b2fc97cd68f41dabd1142a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574107930_141:0:501:360_1400x0_80_0_0_c7c82b197a183422ad277dadf38839e3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, агентство стратегических инициатив (аси), владимир путин, экономика
Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АСИ
Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
2020-07-09T14:09
true
PT139M06S

Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АСИ

14:09 09.07.2020 (обновлено: 14:15 09.07.2020)
912
Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
Этот орган, возглавляемый президентом, определяет стратегию развития и приоритеты деятельности организации. Кроме того, на заседании обсуждают итоги работы АСИ за предшествующий период.
900004
Обсудить 0
Агентство стратегических инициатив (АСИ)Владимир ПутинЭкономика
Рекомендуем
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Бурная молодость: за что задержали губернатора Хабаровского края
Статуя Фемиды в суде
Питерского реаниматолога осудили за изнасилования пациенток под наркозом
Ная Ривера
СМИ: актриса из сериала "Хор" Ная Ривера пропала без вести
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Источник сообщил о задержании депутатов Хабаровской думы по делу Фургала
Въезд в г.Химки со стороны Москвы
Спутники отслеживают ликвидацию разлива нефтепродуктов в Химках
Иван Сафронов в Лефортовском суде
Почему "наши" люди в принципе не могут быть предателями Родины?
Глава Национального банка Украины Яков Смолий на заседании Верховной Рады
"Не давайте денег Украине, пока она не сдастся"
Президент Украины Владимир Зеленский
СМИ: военным приказали осушить лужи перед приездом Зеленского
Американские танки Абрамс в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019
"Замыслили недоброе": зачем НАТО наращивает войска у российских границ
Юлия Галямина
Обыск у депутата Галяминой проходит в рамках дела ЮКОСа
Дмитрий Медведев во время интервью издательскому дому Комсомольская правда
Медведев дал лайфхак желающим стать президентом
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Возвращение к изоляции. Кому грозит новый карантин
ORC — Odd Radio Circles
Астрономы обнаружили в космосе загадочные круглые объекты
Полиция в Паттайе
В Паттайе нашли тело россиянина
Актриса Елизавета Арзамасова на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Звезда "Папиных дочек" ответила на критику ее отношений с Авербухом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:14СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Кировской области
08:12В Новосибирской области выявили 111 новых случаев COVID-19
08:08В Рузе восстановили движение по Волоколамскому шоссе
08:07Первый робот Promobot стал сотрудником пермского МФЦ
07:57Правительство Хабаровского края работает штатно после задержания Фургала
07:55СМИ: в Гонконге закроют школы из-за роста числа случаев COVID-19
07:54В Пензенской области число жертв COVID-19 достигло 60 человек
07:52Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
07:51В Индии число заболевших COVID-19 приблизилось к 800 тысячам человек
07:49В Хабаровском крае могут вернуть жесткие ограничения по COVID-19
07:48Тюменская область вышла в лидеры по индексу промпроизводства в январе-мае
07:46В Пензенской области продлили ограничения по коронавирусу
07:43В Москве Пушкинский музей открывается для посетителей
07:42В Доминикане число случаев COVID-19 превысило 40 тысяч
07:41В США создали группу по борьбе с кибермошенничеством
07:39В Москве откроется масштабная выставка о Нюрнбергском процессе
07:39В Кировской области один человек погиб при хлопке газа в жилом доме
07:39В Кузбассе число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 13
07:36В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
07:35В Киргизии выявили 511 новых случаев COVID-19
Лента новостейМолния