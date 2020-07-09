https://ria.ru/20200709/1574094668.html
Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АСИ
Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:09
2020-07-09T14:15
агентство стратегических инициатив (аси)
владимир путин
экономика
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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LIVE: Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
LIVE: Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
2020-07-09T14:09
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, агентство стратегических инициатив (аси), владимир путин, экономика