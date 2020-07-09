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В ДНР заявили о шести нарушениях перемирия силовиками за сутки
Украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T09:57
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире

В ДНР заявили о шести нарушениях перемирия силовиками за сутки

09:57 09.07.2020
618
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР на линии разграничения между ДНР и Украиной
Военнослужащий Народной милиции ДНР на линии разграничения между ДНР и Украиной
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащий Народной милиции ДНР на линии разграничения между ДНР и Украиной. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В среду в ДНР сообщили также о шести нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило шесть раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике более 30 мин, также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 39 единиц", - добавил представитель ведомства.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскООНВ мире
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