Среди украинских медиков снижается уровень заболеваемости коронавирусом

"Если мы посмотрим, что у нас происходило в апреле, то уровень заболеваемости максимальный, который у нас был среди медработников относительно всех людей, которые заболели, доходил до 21%. То есть из 100 заболевших в Украине 21 был медработником… На сегодняшний день этот показатель составляет до 7-8%, он постоянно снижается", - сказал Степанов.