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Распространение нового коронавируса
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Среди украинских медиков снижается уровень заболеваемости коронавирусом
Уровень заболеваемости коронавирусом среди украинских медиков снижается, заявил в четверг на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T09:55
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
максим степанов
воз
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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коронавирус covid-19, максим степанов, воз, украина

Среди украинских медиков снижается уровень заболеваемости коронавирусом

09:55 09.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСжигание использованных масок в Киеве
Сжигание использованных масок в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Сжигание использованных масок в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 9 июл – РИА Новости. Уровень заболеваемости коронавирусом среди украинских медиков снижается, заявил в четверг на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Ранее он сообщал, что на Украине за время пандемии заразились коронавирусом 7148 медиков.
"Если мы посмотрим, что у нас происходило в апреле, то уровень заболеваемости максимальный, который у нас был среди медработников относительно всех людей, которые заболели, доходил до 21%. То есть из 100 заболевших в Украине 21 был медработником… На сегодняшний день этот показатель составляет до 7-8%, он постоянно снижается", - сказал Степанов.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 51 224 случая инфицирования COVID-19, скончались 1327 человек, выздоровели 23 784 пациента.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Максим СтепановВОЗУкраина
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