В Group-IB отметили рост числа мошеннических переводов по картам

"Group-IB фиксирует с начала пандемии резкий подъем мошенничества с использованием переводов card-to-card: в период с апреля по июнь этого года количество таких транзакций возросло более чем в шесть раза. Мошенники заманивают пользователей на фишинговые сайты, на которых жертвы вводят свои платежные данные на фейковых страницах оплаты, думая, что совершают покупку. Эти данные используются злоумышленниками для обращения к публичным P2P-сервисам банков для переводов на свои счета", - говорится в релизе.