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Задержанного главу Хабаровского края Сергея Фургала отправили в Москву
Против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возбудили уголовное дело, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Его... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T09:56
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
хабаровский край
политика
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сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), хабаровский край, политика

Задержанного главу Хабаровского края Сергея Фургала отправили в Москву

09:54 09.07.2020 (обновлено: 09:56 09.07.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСергей Фургал
Сергей Фургал
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сергей Фургал. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возбудили уголовное дело, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Его подозревают в организации покушений, а также убийств предпринимателей. Меру пресечения Фургалу изберет московский суд.
О задержании Фургала стало известно минувшей ночью. По словам Петренко, речь идет о расследовании многоэпизодного дела в отношении организованной преступной группировки, которая в 2004-2005 годах совершила несколько особо тяжких преступлений в Хабаровском крае и Амурской области.
На видео, опубликованном СК, видно, как сотрудники правоохранительных органов подбегают к машине, в которой находится Фургал, надевают на губернатора наручники и сажают в автомобиль.
"Сегодня утром губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан силовиками возле своего дома. Даже не успел заехать на работу и назначить временно исполняющего обязанности. Также на данный момент ничего не известно о его местонахождении", — заявила пресс-служба Фургала, комментируя видео в Instagram.
Источник, близкий к следствию, рассказал РИА Новости, что Фургала подозревают в организации как минимум двух убийств. По его словам, губернатора отправили в Москву, вопрос о мере пресечения, скорее всего, будет решать Басманный суд.
В ближайшее время Фургалу предъявят обвинение. Следствие намерено просить суд о его аресте.
Кроме того, по делу уже арестованы четыре активных участника преступной группировки. Следователи продолжают собирать доказательства и проверяют задержанных на причастность к другим особо тяжким преступлениям.
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Врио пока не назначен

Временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края пока не назначили. При этом в Сети появился якобы подписанный президентом указ о назначении врио Анатолия Латухина, но в краевом правительстве заявили, что это фейк.
В случае отстранения Фургала от должности новые выборы губернатора Хабаровского края пройдут в сентябре 2021 года.
В региональном отделении ЛДПР заявили, что пока не планируют исключать Фургала из партии, но решение об этом может принять только высшее партийное руководство.
Сергей Фургал стал главой Хабаровского края в 2018 году. На выборах он выдвигался от ЛДПР, набрал почти 70 процентов голосов и обошел тогдашнего главу региона единоросса Вячеслава Шпорта. До этого Фургал был депутатом Госдумы пятого, шестого и седьмого созывов.

Версия СМИ

Как пишут дальневосточные СМИ, расследование в отношении Фургала может быть продолжением дела против его бывшего делового партнера, экс-депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова.
Мистрюкова, одного из учредителей компании "Торэкс", и еще трех человек в ноябре прошлого года арестовали по делу об убийстве. Их подозревают в убийстве бизнесмена Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство еще одного предпринимателя.
Супруга Фургала Лариса Стародубова владеет частью ООО "Торэкс" — по данным на сайте ФНС, ей принадлежит 25 процентов компании.
В ноябре, когда был арестован Мистрюков, в правительстве Хабаровского края прошли обыски. По словам источников в правоохранительных органах, они были связаны с компанией "Торэкс", где проходили следственные действия из-за поставщиков металлолома.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Вчера, 06:18
Уголовные дела против губернаторов и экс-губернаторов в 2011-2020 годах
Тогда пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко сообщала РИА Новости, что некоторые источники связывают имя Фургала с деятельностью завода "Амурсталь" в Комсомольске-на-Амуре и группой "Торэкс", которая несколько лет назад выкупила имущественный комплекс предприятия. Томченко рассказала, что в бытность депутатом Фургал помог найти инвестора для завода, но для возобновления производства нужны были дополнительные оборотные средства. Тогда Стародубова выступила поручителем по кредиту для предприятия, а для этого ей пришлось стать соучредителем. В получении каких-либо выгод семья никогда не участвовала, заверила Томченко.

Мнение экспертов

Задержание Фургала прокомментировала заведующая кафедрой политологии Дальневосточного федерального университета, политолог Наталья Коломейцева. По ее мнению, происходящее никак не связно с работой Фургала на посту главы региона.
"В этой части у Фургала есть как промахи, так и достижения. У президента есть достаточно полномочий, чтобы уволить его за утрату доверия в случае, если бы тот не справлялся со своими обязанностями. Поэтому я не связываю произошедшее с какими-то иными процессами, нежели озвучено СК", — сказала она РИА Новости.
Директор консалтингового центра "Эксперт Групп" Павел Наливайко отметил, что за два года на посту губернатора Фургал не смог кардинально изменить экономическую ситуацию, но приобрел популярность среди местных жителей.
"Если посмотреть, что произошло за два года, то действующая власть работала с ситуативной повесткой. Проводилась политика "латания дыр", не было презентовано конкретной программы, плана развития Хабаровского края. Вчера Фургал выступал перед депутатами, также ничего не было сказано о том, как Хабаровский край будет справляться с проблемами, решать вопрос госдолга, были общие фразы, акцент на популизм", — сказал Наливайко РИА Новости.
По его словам, изначально команда Фургала ставила задачей поддержание имиджа одного человека — самого главы региона.
"С ней они справились на пять. У Фургала есть высокая поддержка населения. Но в части социально-экономических показателей похвастаться нечем. За два года вырос госдолг, идет падение уровня жизни, отток населения. Населению в силу объективных причин нравилось, что с ними общаются напрямую в Instagram, и власти этим пользовались, чтобы удержать позиции", — считает политолог.
Он добавил, что в случае отстранения Фургала новому руководителю региона придется решать проблемы, которые накопились за последние годы.
"Кадровая скамейка в регионе ограничена, и оптимальным решением, на мой взгляд, было бы назначение беспартийного человека со стороны", — добавил эксперт.
Сергей Калашников
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